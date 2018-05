Ya son 10 los alumnos muertos por tiroteo en secundaria

Dos sospechosos están detenidos y se cree que son estudiantes.

Un número indeterminado de artefactos explosivos fueron hallados en la escuela y sus alrededores

"Este es el peor dolor que jamás he sentido, no puedo dejar de llorar": Así reaccionaron los estudiantes de la secundaria de Santa Fe, Texas, al tiroteo https://t.co/psl4gwIu0t pic.twitter.com/TSDLrVyt5t — Aqui y Ahora (@AquiyAhoraShow) May 18, 2018



“Pensamos al principio que era un simulacro de incendio, pero la maestra dijo, ‘corran’”.

Al menos un hombre armado abrió fuego el viernes en una escuela secundaria de la zona de Houston, matando a 10 personas y dejando heridas a otras 10, informaron las autoridades.El gobernador de Texas Greg Abbot informó de las víctimas en la masacre en la escuela secundaria Santa Fe. Agregó que el. Las autoridades estaban desarmándolos yEl distrito escolar confirmó que hubo varios heridos, pero dijo que no daría más detalles. El subdirector Cris Richardson dijo que había un sospechoso detenido.“Esperamos que lo peor haya pasado y en verdad no puedo decir más porque serían puras conjeturas”, dijo Richardson a la prensa en el lugar.Michael Farina, de 17 años, dijo que estaba en otro lugar de la escuela cuando comenzaron los tiros y pensó que era un simulacro. Sostenía una puerta abierta para alumnos discapacitados en sillas de ruedas cuando un director vino corriendo, gritando a todos para que huyeran. Un maestro gritó “esto es real”.Condujeron a los estudiantes a un lugar detrás de una concesionaria de autos al otro lado de la calles. Algunos, pensando que todavía no estaban a salvo, huyeron aún más lejos, dijo Farina.Se produjo tres meses después del ataque del 14 de febrero en Parkland, Florida, que dejó 17 muertos.Imágenes aéreas mostraron a muchos estudiantes en un prado y tres helicópteros médicos en la escuela en Santa Fe, una población de 13 mil habitantes 48 kilómetros al sureste de Houston. También se retrató la presencia de vehículos oficiales en el lugar.Funcionarios escolares dijeron que los agentes de la ley instalaban medidas de seguridad en torno del edificio y trasladaban a los estudiantes a otro lugar para reunirlos con sus padres.Una alumna dijo a la televisora KTRK vía telefónica que un hombre armado entró a su aula durante el primer período y abrió fuego. Dijo que vio a otra estudiante con la pierna ensangrentada cuando salían del aula.La estudiante dijo que no pudo ver bien al que disparaba porque estaba escapando con los otros por una puerta trasera del aula.Las autoridades no confirmaron de inmediato ese informe.El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) dijo que estaba enviando sus agentes al lugar.El vicepresidente Mike Pence dijo que él y el presidente Donald Trump estaban al tanto. Pence dijo que estudiantes, familiares y todos los afectados deben saber queTrump agregó en un tuit que los primeros informesAlumnos sobrevivientes de la matanza a tiros en Parkland, Florida, manifestaron indignación y angustia en las redes sociales., dijo en un tuit Jaclyn Corin, alumna de la secundaria Marjory Stoneman Douglas.