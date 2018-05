Ya está aquí el primer iPhone con 'batería infinita'

celdas solares.

certificado de autenticidad y un año de garantía. El teléfono se envía gratis, a cualquier parte del mundo.

sólo 4 mil 555 dólares en la versión de 64GB y 4 mil 805 dólares para la de 128GB.

El fabricante de accesorios ruso Caviar, comenzó a vender el “iPhone X Tesla”, un iPhone X combinado con una especie de funda conDe acuerdo con The Verge, el principal atractivo de este dispositivo, es que puede aprovechar la luz del Sol, gracias a su panel solar ubicado en la parte posterior, que alimenta una batería secundaria. Caviar afirma que el estuche tiene resistencia al agua y al polvo IP67. Esta funda está fabricada en fibra de carbonoLa primera unidad de la funda iPhone X Tesla, tiene el grabado "Made on Earth by Humans", en honor a cuando Elon Musk envió un Tesla Roadster al espacio a bordo de un cohete SpaceX Falcon Heavy en febrero. Cada unidad también tiene su propio número de producción, y Caviar indicó queAsimismo, de acuerdo con Caviar, este dispositivo está inspirado en Nikola Tesla, Steve Jobs y Elon Musk, por lo que la versión uno de este dispositivo será obsequiada a Musk.El dispositivo es enviado en una caja de madera con bisagras de chapa de oro y envuelto en terciopelo negro, además de ir acompañado de unEste iPhone X Tesla de lujo ya se puede adquirir desde la web de Caviar, por tan