Montserrat Vázquez, voluntarismo o alternancia efectiva…

Apostar por la alternancia, pero por la alternancia misma, es jugar todo a un albur; y a esto el PRI ha jugado desde hace tiempo, desde que perdió el poder, con resultados desastrosos…En esta columna he sostenido que en Celaya están dadas las condiciones para la alternancia; misma que es posible ahora, aunque bien podría no haber alternantes;Pues parece que para el PRI, que cuenta con un voto duro significativo, aunque insuficiente, esta alternancia ha sido siempre imaginada como una suerte de “y es porque ahora nos toca”.Y es que, para muchos priístas, el hecho de estar inmersos aún en su cultura de antaño -condicionante a la obsecuencia ante cualquier poderoso- ha determinado ceder en la tentación de colaborar con el adversario, con el PAN.Esto lo hemos visto tanto en los ayuntamientos, como en las legislaturas del congreso estatal;Sus grupos o fracciones han incurrido en este vil colaboracionismo con demasiada frecuencia; a veces de manera bastante impúdica, como ocurrió con el gobierno municipal anterior;Y aquí, en este fácil darse a cambio de pequeñas prebendas, está el punto de inflexión a partir del cual el PRI se trocó en un perdedor consistente y obstinado.Pero, es justo reconocerlo, los regidores priistas del presente ayuntamiento han mostrado su independencia, y han ejercido una oposición vertical, inequívoca;Me refiero en particular al finado Jorge Montes, y a su actual candidata a la alcaldía, Monserrat Vázquez.No obstante a que Montserrat Vázquez era de tiempo atrás su candidata natural, el propio priismo se empeñó en sembrarle piedritas en su camino, y con esto hacerle perder un tiempo valioso…En el título de esta columna manejo con toda intención dos conceptos que pretendo diferenciar: voluntarismo o alternancia efectiva;Mismos que al enlazarlos con la conjunción disyuntiva “o” busco denotar también que Montserrat, como la candidata del PRI a la alcaldía, debe ser muy clara si no quiere recaer, como sus antecesores, en el primer término de esa disyunción, en el voluntarismo;Esto es, que se la perciba como una mera oferta electoral de alternancia, pero sin garantías de cambios sustantivos…Este recelo, lo reconozco, parece injusto dada la actuación de Montserrat como integrante del actual ayuntamiento, donde se ha caracterizado por su abierta oposición ante los muchos abusos y arbitrariedades de la mayoría panista.Y es que su primer problema es trasmitir de forma incuestionada su propuesta de alternancia como un cambio verdadero y sustantivo; y no simplemente ubicarse otra vez en la anodina posición priísta de siempre; esto es, “y es porque ahora nos toca”.Así pues, sus posibilidades serán proporcionales en poder pintar su raya ante aquellos correligionarios suyos, que en anteriores cabildos consintieron en forma venal al panismo gobernante…Debe pues identificarles, y señalarles como causantes directos de la continuada debacle de su partido; debe hacer un implacable ejercicio de autocrítica convincente.Y en esto no me refiero a los muchos tránsfugas que abandonaron el barco priísta en su ya larga travesía de calamidades, sino a aquellos que ya se le apuntan como comparsas en esta aventura electoral o de gobierno;Y es que en este pintar su raya, Montserrat no sólo apelaría a la credibilidad de su oferta de alternancia como un cambio sustantivo, sino, sobre todo, a la credibilidad misma de sus posibilidades electorales.Es evidente para cualquier buen observador, que el PRI con Montserrat Vázquez pudo haber estado en su mejor coyuntura imaginable;Y esto porque parece no pudo alejarse de esos pesados fardos oportunistas, que nada le están aportando…El voto duro de su partido ha demostrado fidelidad y una consistencia increíble, no obstante al cúmulo de derrotas; y a la odiosa presencia de aquellos aprovechados que se han beneficiado de estas derrotas;Y es que un PRI bocabajiado y en su ínfima expresión, ha sido el mejor vehículo para algunas egoístas carreras políticas, que de otro modo nunca hubiesen ocurrido; me refiero a los señores de la pluris que todos conocemos;No obstante, la lucha de Montserrat Vázquez posee una espontaneidad y atrevimiento que nunca tuvieron sus predecesores, y merece una mejor suerte que la que ellos conocieron…@inigorota