Segundo debate presidencial y enfermedad de AMLO

A todos nos tomó por sorpresa, la súbita renuncia de Margarita Zavala a la Presidencia de la República el pasado miércoles. Sin embargo, era de esperarse esa decisión, ya que no tenía posibilidades de triunfo en la elección además de que la campaña para los independientes era y sigue siendo muy inequitativa, ya que los recursos del INE y espacios concedidos para publicitarse son muy inferiores a la de los candidatos con partido político, además de que ella renunció al financiamiento público. Casi todos, estamos muy interesados en el curso que tome el segundo debate presidencial, el cual se verá reducido en su tiempo de duración, suprimiendo el tiempo de Margarita. En lo personal pensaba, que el debate se iba a modificar, dando más tiempo a cada candidato, que ahora son 4, ya del todo conocidos todos ellos. Tanto Anaya, como Meade y el propio López Obrador, han manifestado su interés por los votos que le correspondían a la candidata que se retira, que según encuestas ascendía a un 4% y que representan más de un millón de votos, que no son nada despreciables. Ella mencionó, que no dimitía en favor de nadie, sin embargo, considero que la mayoría de esos votos son para Ricardo Anaya por ser Panista y Margarita lo fue durante mucho tiempo. Considerando los votos de los que aún no se han decidido por quién votar, más los votos de Margarita, más los votos que gane en el debate de esta noche, tiene verdaderas posibilidades de alcanzar y superar a López Obrador. Hay que considerar un factor adicional, que de acuerdo a Pablo Hiriat, cuyo artículo se ha hecho viral en las redes sociales, por los argumentos expresados por los médicos que atienden a AMLO y afirman que está muy enfermo, tanto del corazón puesto que ya tuvo un infarto, como de la columna vertebral. Ya tenía programada la operación de la columna, sin embargo, la difirió hasta que pasen las elecciones nacionales y pueda el candidato que por tercera vez participa, ser intervenido de manera adecuada.Mientras se mantiene con muchos calmantes que le son proporcionados por su médico. Menciona dicho artículo, que lo está atendiendo un médico que es reconocido a nivel mundial, tratándose del médico Neurocirujano Dr. Félix Dolorit y su equipo de médicos. Dolorit según expresa Pablo Hiriart, que AMLO presenta graves padecimientos en el corazón y en la columna vertebral. Tiene obligación AMLO de dar a conocer públicamente, su padecimiento y valorar si realmente está en condiciones de ser el Presidente de la República, en el caso de que sea el ganador de las próximas elecciones. Lo bueno de todo esto, es que a pesar de que dice lo contrario, AMLO tiene los recursos necesarios para hacer frente a este tipo de gastos que son muy cuantiosos. El Dr. Dolorit es un médico neurocirujano que ejerce su profesión en una zona exclusiva del sur de Florida, como estrella del hospital comunitario de Larkin en esa comunidad muy exclusiva de los Estados Unidos. En una columna del periódico El Financiero, Raymundo Rivapalacio afirma que viaja cada 15 días a México, a atender a AMLO, por lo que lleva unos 150 viajes en avión que deben costar una fortuna, además de los honorarios de dicho médico. Sinceramente deseo que AMLO, salga adelante en sus problemas, siempre y cuando nos comunique su verdadero estado de salud. Volviendo al tema del segundo debate, este se llevará a cabo el día de hoy por la noche, eso sí, después del partido final del futbol mexicano. El debate se llevará a cabo en la ciudad de Tijuana y fue recortado en su duración, pues en vez de 2 horas, durará menos el tiempo proporcional que le correspondería a Margarita y se abordará los temas Comercio Exterior e Inversión, Seguridad Fronteriza y Combate al Crimen Organizado, Derechos de los Migrantes entre otros temas. En virtud de que la aprobación del tratado de Libre Comercio, está aún por aprobarse, se espera que este tema ocupe una parte importante del debate. La diferencia con el primer debate será que habrá público participante de diversas edades, de 18 a 24 años de 25 a 40 años, de 45 a 64 años y por último de 65 o más años, siendo los de 25 a 40 años en número más elevado de participantes que de los otros. Formularán preguntas que deberán ser contestadas por los diferentes candidatos, siendo seleccionadas únicamente 6 preguntas del público inscrito, el cual deberá estar considerado en la lista nominal. Es de hacerse notar que participan el mismo número de hombres que de mujeres. Con mucha atención, veremos este segundo debate y ojalá que hubiera más programados.