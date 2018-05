Arrestan a sujetos que vendían boletos falsos para la final

2018-05-19 16:57:53 | EL UNIVERSAL

Se les confiscaron aproximadamente ocho boletos apócrifos y se especula que pertenecen a una banda originaria de la Ciudad de México.

FOTO: Twitter.



A un día de que se lleve a cabo la final del Clausura 2018 entre Toluca y Santos en el "Nemesio Diez", elementos de la Secretaría de Seguridad detuvieron a tres hombres que vendían boletos falsos para dicho duelo.

Personal de seguridad del estadio informó a elementos de la policía estatal del hecho, por lo que en un operativo detuvieron a Johnny "N" de 35 años de edad, así como Alan "N" y Miguel "N", ambos de 29 años, a quienes se les realizó una inspección preventiva por actuar de manera evasiva.

En la inspección que se les realizó, se les confiscaron aproximadamente ocho boletos apócrifos y se especula que pertenecen a una banda originaria de la Ciudad de México.

Asimismo, a través de las redes sociales, diversos internautas expresaron su molestia de no encontrar boletos para la final entre Toluca y Santos.

Las quejas marchan acerca de que no se pueden realizar compra de boletos por internet, debido a que los sitios oficiales no responden, "en cambio uno se acerca al estudio Nemesio Díez y los revendedores tienen fajos de boletos, y cuando se les pregunta cómo le hacen responden... 'aaay, señorita, pues tenemos contactos con los de la taquilla'".

Las entradas para el juego por la gran final en el mercado negro se han elevado en un 800 por ciento, un boleto de 800 pesos es vendido a seis mil.