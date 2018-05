Con las manos vacías; equipos tuzos no lograron ningún título en la temporada

Con la final que perdió la categoría sub17, los Tuzos del Pachuca se quedaron sin ningún título en el primer semestre de 2018.

En la categoría sub15, llegaron a semifinales. En la Sub 17 cayeron en la final. En la Sub 20 fueron eliminados en cuartos de final, mientras que en la categoría mayor no llegaron a Liguilla y en la femenil tampoco avanzaron a las rondas finales.

De esta manera, los conjuntos hidalguenses terminaron con un semestre en blanco que buscarán mejorar en el cierre del año futbolero.

La categoría mayor, de la que más se espera, acumuló tres torneos de liga en fila sin disputar una fase final.