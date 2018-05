Por suerte, visto lo visto este sábado, el tenis parece ir recuperando el gran aliciente del serbio, que durante algo más de una hora, la extensión de un primer parcial soberbio, brindó una maravillosa resistencia al gran dominador de la tierra. Se preveía un pulso con mucha menos miga,

, pero este (18 del mundo) asistió a la central del Foro Itálico como si el último año y medio no hubiera existido, como si se hubiese reseteado y todo ese cúmulo de circunstancias que lo han desteñido hubiera desaparecido de un plumazo. Fue esencialmente eso, una hora, 71 minutos, pero mereció mucho la pena porque el circuito espera con los brazos abiertos a uno de sus principales activos y él envía señales.

“Rafa ha sido mejor que yo en los momentos importantes, ha elegido mejor sus tiros y ha merecido la victoria. Ganar el tie-break le ha dado mucha confianza para el resto del encuentro. De todas formas, esta semana me ha ayudado a darme cuenta de lo cerca que estoy ahora mismo de recuperar mi nivel. Creo que no ha habido demasiada diferencia entre los dos, lo cual es una gran noticia para mí”, valoró Djoker.

Fue la gran noticia de una tarde soleada y polvorienta en Roma, donde el viento se filtró e incomodó a los dos protagonistas. Fue la gran novedad porque el resto ya se intuía y se conoce: Nadal, en la antesala de Roland Garros, sigue jugando como los ángeles y vuela alto, altísimo de cara a la reconquista que emprenderá a partir del día 27 en el Bois de Boulogne parisino. De momento desembarcó en su tercera final de la temporada y queda a una sola victoria de volver a triunfar en Roma y recuperar el número uno, en posesión de Roger Federer hasta que se finiquite la final, este domingo (16.00, M+D2) ante Alexander Zverev o Marin Cilic.

Nadal estuvo pletórico y Djokovic magnífico. Durante algo más de una hora pelotearon como en los viejos tiempos, los mejores tiempos, y regalaron puntos de máxima calidad, un mano a mano primoroso. A cada embestida del primero respondió el de Belgrado, beligerante y recompuesto, exquisito con el revés y no muy lejos del antiguo Djokovic. Anímicamente muy frágil a lo largo de estos cinco primeros meses del año, abordó con gallardía a Nadal y se agarró con todo al partido. Encajó una rotura en el sexto juego y levantó un 5-2 adverso para forzar el tie-break, en el que el español, imperial (7-4), desplegó las alas y dio un golpe de autoridad. Después de 76 puntos, la mayoría de ellos de hermosa factura (38 por cabeza), Nadal marcó territorio y le propuso el más difícil todavía.

“Nunca antes me había visto en una situación similar”, admitió el balcánico; “el hecho de tener que enfrentarme a mí mismo para recuperar mi nivel anterior. Nunca pensé que costaría tanto hacerlo, pero ahora ya lo he comprobado. He aprendido la lección... La clave está en coger todo lo negativo que hayas hecho y convertirlo en positivo de cara al futuro. Intentaré ponerlo en práctica en París”.