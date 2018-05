Se quedan en la orilla Tuzos sub17

Los Tuzos del Pachuca empataron 2-2 con Santos de Torreón y se quedaron con las ganas de ser campeones en la categoría Sub 17.En el juego de la final de ida, celebrado el pasado miércoles, lo hidalguenses cayeron 2-1, este sábado necesitaban ganar por un gol para ir a tiempo adicional, o por dos para tener el título, pero no lo lograron.Santos, al ser anfitrión en el Territorio Santos Modelo, se fue se fue adelante desde el inicio del partido y marcó el de la ventaja con gol de Alan Maeda.Por los Tuzos, desde los once pasos igualó Roberto de la Rosa.En la recta final del primer tiempo, Jared Simental le dio ventaja de nuevo a los locales 2-1, también por la vía de tiro penal.Al minuto 86, otra vez De la Rosa acercó a los Tuzos en el marcador global al poner el parcial 2-2.Sin embargo, no fue suficiente y al final se coronó Santos con global de 4-3.El primer equipo de los de la Comarca Lagunera que mañana disputa la final de la Liga MX, apoyó a sus juveniles en el estadio.