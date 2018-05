Niega Erick Marte haber restringido acceso a militantes en evento de Ricardo Anaya

Erick Marte Rivera Villanueva minimizó la solicitud de remoción del cargo de coordinador de la campaña en Hidalgo del candidato a la presidencia de México Ricardo Anaya Cortés, que hizo hace unas semanas el dirigente estatal de Vanguardia Progresista por la mala organización y exclusión en un evento en Pachuca.

En principio, Andrés Hernández Hernández, dirigente de Vanguardia Progresista (corriente del PRD) en Hidalgo, acusó a Erick Marte como organizador del evento a finales de abril, por obstaculizar el acceso a integrantes de esta corriente, entre ellos su dirigente nacional Eduardo Venadero Medinilla, así como a la candidata a diputada federal por Actopan.

Por tal motivo, el perredista solicitó la remoción del cargo de coordinador de la campaña del candidato presidencial del Frente por México en Hidalgo, al asegurar que incluso se les negó el acceso a una reunión previa.

“Aquí no nos podemos basarnos en la opinión de una sola persona y yo respeto a todos los compañeros de las diferentes expresiones, ya sean del PAN o del PRD. En efecto, hubo una reunión previa con el candidato Anaya, que no era mitin, en la que se analizaron algunos temas estratégicos en Hidalgo, pero esta no era pública”, respondió Erick Marte.