MORENA, BLINDAJE 

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de la ejecución de José Remedios Aguirre, candidato de Juntos Haremos Historia en Apaseo el Alto, Morena ya alista una solicitud oficial de seguridad para todos sus aspirantes.La secretaria general de Morena en Guanajuato, Alma Alcaraz, confirmó que pedirán protección para los candidatos a ayuntamientos, diputaciones locales, diputaciones federales, senadores y Gobernador.La petición formal la harán ante la Delegación de la Secretaría de Gobernación en Guanajuato apenas y hayan definido, pudiera ser este fin de semana, el candidato emergente a la Alcaldía en Apaseo el Alto.Además de la crisis de inseguridad y violencia, otro de los temas más cuestionados al gobierno panista de Guanajuato durante el primer debate fue el de que se reserve información y no se transparente toda compra y contrato. La oposición puso como ejemplos la adquisición de tierras para Toyota, la compra de medicamentos, el programa Escudo y la asignación directa del Libramiento Silao a Grupo México.En el debate el panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo prometió ser el Gobernador más transparente de México, pero ya no explicó qué acciones tomaría en concreto para lograrlo. Ayer, de visita en am Facebook, prometió textualmente lo siguiente: “Me comprometo a no reservar, a ser una caja de cristal, a ser transparente”.Luego de anunciar la conformación de tres nuevas Secretarías del Estado, como son las de Medio Ambiente; Migrantes; e Infraestructura, Movilidad y Comunicaciones; Diego asegura que no aumentará el gasto en nómina pues se trata de una reingeniería para dar mejores resultados. Veremos.En el caso de la de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial Diego no lo dice pero es el reconocimiento de un fracaso en la política. La nueva dependencia implicaría la integración de varias hoy dispersas, como son: Instituto Estatal de Ecología, Procuraduría del Ambiente y Ordenamiento Territorial, Comisión Estatal del Agua, Instituto de la Tenencia de la Tierra, Comisión de Vivienda.La Secretaría del Migrante implica la transformación de lo que hoy es el Instituto Estatal de Atención al Migrante y sus Familias, que encabeza Susana Vallejo, y que creó por decreto el gobernador Miguel Márquez. Lo que todavía no explica Diego es bien a bien qué pretende en el fondo con ese cambio de figura. En Estados Unidos se estima que radican un millón 400 mil guanajuatenses que demandan de protección.Y la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Comunicaciones, lo que significa es una renovación de la Secretaría de Obra Pública, a la que se le sume el Instituto de Movilidad que hoy depende de la Secretaría de Gobierno, y nuevas funciones como dotar de internet de calidad a todos los rincones.Diego Sinhué asegura tener una amplia ventaja en las encuestas, pero además se dice motivado a cumplir con el compromiso de darle 1.4 millones de votos a su candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, quien no ha regresado al terruño después del arranque de campaña en Celaya el domingo 1 de abril. El panista dijo que ya se prepara para una fecha muy próxima (aún por definir) la visita de Anaya en León.Sinhué Rodríguez anunció que uno de los compromisos que hará Anaya Cortés con el estado será el de concretar el anhelado sueño del Tren Interurbano Guanajuato-Querétaro. “Sé que lo va a decir cuando venga pero les adelanto que, si Ricardo es Presidente, den por hecho el tren, me lo ha dicho”, aseguró.Un día después del primer debate de candidatos a la Gubernatura estuvieron en una mesa de análisis para am Facebook representantes de los cinco candidatos: Luis Felipe Bravo Mena, de la coalición “Por Guanajuato al Frente”; Talía Vázquez, de “Juntos Haremos Historia”; Armando de la Cruz, del PRI; Beatriz Manrique, del PVEM; y Martín Valtierra, de Nueva Alianza. Y hubo temas de interés.En la dinámica de una pregunta abierta uno a uno, la diputada y dirigente Verde, Beatriz Manrique, cuestionó al panista Bravo Mena si estarían a favor de una reforma en el que el Gobernador no tenga ya más la facultad de proponer ternas al Congreso para el nombramiento de Magistrados del Poder Judicial, una de las propuestas de campaña del candidato Verde, Felipe Arturo Camarena García.Diego no ha tocado ese tema en la campaña pero Luis Felipe lo comprometió ayer así: “Estoy seguro que una actitud de este tipo, de sacar las manos, estaría dentro de lo que se está pensando en la aplicación correcta y formal del Sistema Estatal Anticorrupción, que debe garantizar la independencia de los poderes, los contrapesos institucionales, debe haber una actitud congruente con eso”, expresó.Otro “agarrón” se dio cuando Bravo cuestionó a Talía Vázquez sobre la promesa de AMLO de tener una Guardia Civil Nacional que, dijo, pudiera ser usada para reprimir a opositores como ocurre en Venezuela. La morenista respondió que la Constitución ya la contempla en México y que falta reglamentarla, y que el rey de la represión fue Felipe Calderón Hinojosa.El gobernador Miguel Márquez visitó ayer el nuevo Centro de Gobierno en León (ubicado a un costado de la estación SIT Delta) para reconocer el trabajo de los servidores públicos. Destacó que el 95% de los usuarios manifiestan estar satisfechos con la atención que reciben.Actualmente son 15 dependencias que proporcionan servicios y trámites a la ciudadanía, entre las que se encuentran: SEG, PGJE, Instituto de Movilidad, Seguro Popular, Registro Civil, Registro Público de la Propiedad, Inaeba, DIF, Secretaría de Obra Pública y PAOT, entre otras.