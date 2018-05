Golpean a atleta paralímpico en línea del Metro

dos vagoneros les advirtieron que en ese sentido de la estación no se podía pedir dinero ni trabajar con la bocina pues "tenían un convenio con policías".

En ese momento, el vagonero enojado intentó abrir las puertas con las manos, logró meter el brazo y jaló la palanca de emergencia. El tren abrió las puertas y el vagonero chifló en dirección a los convoyes aledaños.

Los pasajeros no interfirieron. Los guardias del Metro llegaron para sacarlo del vagón y finalizaron la riña.

"¿Contra quién van a hacer la denuncia si no pueden ver quién los atacó?", les refirió.

Ante ello, Pacheco acudió a dos estaciones del Metro más y le dijeron lo mismo: "No se puede hacer nada".



"La gente es difícil, tienen poca sensibilidad; te empujan, te patean el bastón si tienen prisa, es complicado, no hay conciencia".

: lo último que vio fue el rostro de su madre cuidándolo tras una sobredosis.Desde hace cinco años se dedica a hacer deporte, actividad que le da la felicidad a pesar de su ceguera.Pacheco ha participado en varias competencias internacionales en países como Estados Unidos, donde corrió en la carrera del desierto en Arizona en 2016; a ésta se le suma el Grand Prix Sao Paulo, en Brasil, donde ganó dos medallas de oro por correr en mil 500 y 5 mil metros. Incluso estuvo en un campeonato en Corea, donde quedó en quinto lugar en la carrera de mil 500 metros.s, los cuales le impidieron cantar en la Línea B. El suceso se conoce gracias a la difusión en los medios de comunicación, pues Alejandro mantiene contacto con varios periodistas.Ese día, y después de entrenar en el Bosque de Aragón, donde corrió 12 kilómetros de manera continua, Alejandro se dispuso a subir al Metro. A su lado iban Luis Felipe, quien corre junto con él durante los entrenamientos, y Víctor, un hombre con miopía severa que lo ayuda a trasladarse.El ritual de Pacheco antes de encender la bocina es presentarse ante las personas diciendo que es un atleta paralímpico que no tiene recursos suficientes y busca obtenerlos cantando.Antes de llegar a Ciudad Azteca, la estación terminal de la Línea B,, explica el atleta, quien advirtió la presencia de ambos vagoneros gracias a su oído, sentido por el cual determinó que había dos personas frente a él.Ambos invidentes decidieron abordar nuevamente el Metro, pero en dirección contraria. Durante el trayecto Alejandro escuchó que un cantante se subió al vagón con micrófono y bocina, y se convenció de que se podía cantar en el Metro.La agresión. En la estación Río de los Remedios, los invidentes encontraron a un vendedor de chocolates, cuya presencia fue advertida por el oído del atleta.Pacheco se cambió de vagón. Al llegar a la estación Nezahualcóyotl, intentó bajar de nuevo y el vendedor de chocolates lo alcanzó. El hombre agredió a Alejandro, pero él lo esquivó. Ambos invidentes abordaron el convoy y el tren cerró las puertas.Al lugar llegó un vagonero más enérgico. Alejandro supone que es el jefe. Éste preguntó quién de los dos es el que veía y el vagonero de los chocolates señaló a Víctor; en ese momento el presunto líder se acercó a él y le arrojó sus lentes al suelo.Alejandro se interpuso entre ellos; ambos lo jalaron de la bocina y reventaron la correa. El aparato cayó al suelo.Pacheco comenzó a forcejear, pero no sabe con quién; si con el vagonero o con el presunto líder.El sujeto, al ver que el invidente no cedía, intentó morderlo en la cara.Después de la pelea, los invidentes acudieron a la tercera Fiscalía del Estado de México para levantar una denuncia por las agresiones físicas, pero un juez conciliador les dijo que no se podía hacer nada.En la estación Pino Suárez donde le explicaron que sólo podían darle los videos del ataque si presentaba el folio de la denuncia.Dos días después, los invidentes acudieron al Ministerio Público de La Perla, en el Estado de México, donde los regresaron a la tercera Fiscalía y, esta vez, les dijeron que sí podían levantar la denuncia; sin embargo, al único que le tomaron declaración fue a Víctor "porque ve un poco más".En entrevista, el atleta dice estar acostumbrado a estas situaciones:A pesar de lo sucedido, Alejandro sigue trabajando. Su meta es reunir fondos para sacar unas visas, pues planea asistir a otro evento en Arizona, Estados Unidos.