Personas de sectores populares ayudaron a 'El Bronco' con más de $200 mil

"No recuerdo, sólo sé que fue en efectivo", contestó.



"No, pues nomás", mencionó.



"Sí tiene mi'jo para vivir él, pero no para regalar, no me los regala ni a mí que soy su madre", dijo. "No tiene para aportar una cantidad así de dinero. Pa' mí, eso es mentira".

Entre las personas que respaldaron económicamente la aspiraciónEs el caso dea la asociación Civil "Viva la Nueva Independencia".Es mediante esta asociación que el Gobernador con licencia y candidato presidencial recibe apoyo de sus simpatizantes.Grupo Reforma visitó los domicilios de varios aportantes, luego de que, el jueves, el diputado local de Movimiento Ciudadano y aspirante al Senado,mostró más de 100 formatos de aportaciones de los que dijo, una parte corresponde a personas de sectores populares, micronegocios, oficinas vacías y casas abandonadas.Afirmó que resultaba sospechoso queEl legislador aseguró que presentó esas observaciones al INE para que las investigara.Al realizar un recorrido por varias de las direcciones mencionadas por García, REFORMA comprobó que algunos de los mayores donantes deson de sectores populares.Visitado en su casa de, pero cuando se le preguntó la cantidad aportada dijo no recordarla.¿Y por qué le dio tanto (221 mil 250 pesos)?, se le insistió.Cuando se le hicieron más preguntas optó por cerrar la puerta y decir que ya no hablaría al respecto.En esa misma casa vive su padre,También se buscó apero en su dirección en la calle Francisco Beltrán de la Colonia Madero sólo se localizó una tortillería cerrada en donde nadie abrió la puerta.Según una vecina, Lara vive en el lugar.Junto a la tortillería está la casa deuien también aparece en los documentos otorgandoEn la modesta vivienda, la madre de Cavazos dijo no tener información sobre esos recursos.En otro caso, se visitó la casa deLa esposa de García afirmó que éste se encontraba trabajando y no quiso responder preguntas sobre estos apoyos.En la calle Río Nilo de la Colonia Central, Esperanza, la madre dedijo que en su caso tiene la solvencia suficiente y que apoyó al candidato porque hace tiempo ya había trabajando con un grupo cercano a él.Los documentos también incluyen aportantes de colonias de clase media y alta.