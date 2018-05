FOTOS Canguro recibe flechazo con todo y cría

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una canguro hembra recibió un flechazo que no sólo atravesó su cuerpo, sino que también a la marsupia (bolsa) donde resguardaba a su cachorro.Los hechos ocurrieron en Australia y se hicieron virales las fotografías de dicho animal que afortunadamente sus órganos vitales no fueron penetrados, aunque su cría resultó lesionada de una pata.Miembros de la Organización de Protección de Animales de aquel país, auxiliaron a la madre y al pequeño, a los cuales los bautizaron como Patience (Paciencia) y Little Scruf (Pequeño Desaliñado) y ya se encuentra en proceso de recuperación.Hasta ahora no se sabe nada del responsable, peroen caso de ser capturado podría ser sancionado con 8, 000 dólares o seis meses en prisión.