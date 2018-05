Un cuento de hadas: se dan el sí Meghan y Enrique

❤️ Royal Wedding Day 2018: of Prince Harry(33) Henry Charles Albert David;,Duke of Sussex, Earl of Dumbarton & Baron Kilkeel and Rachel Meghan Markle (36),Her Royal Highness the Duchess of Sussex. exchange vows. #RoyalWedding May19, 2018 pic.twitter.com/lE43U1F6wd — BaliPromotionCenter (@translatorbali) May 19, 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El príncipe Enrique y Meghan Markle se miraron a los ojos en el altar de la Capilla de San Jorge, mientras una soprano entonó una pieza de Handel para celebrar su unión trasatlánticaMeghan, en un gesto feminista que también llamó la atención, caminó sola hacia el altar y luego la acompañó el príncipe Carlos hasta donde la esperaba Enrique.Al estar frente a su ya esposo, éste no pudo evitar decirle que se veía increíble, 'your look is amazing', y durante toda la ceremonia se dieron miradas de complicidad.La actriz estadounidense estuvo acompañada por 10 pequeños pajecitos y damas de honor. Los niños incluyeron al príncipe Jorge, de 4 años, y la princesa Carlota, de 3, hijos del príncipe Guillermo y la duquesa de Cambridge.El elegante traje de novia de Markle, creado por la diseñadora británica Clare Waight Keller, tenía cuello bote y estaba hecho en seda. El velo le llegaba hasta la cintura por el frente y se extendía varios metros (pies) en una larga cola.El príncipe Enrique y Guillermo, el padrino, lucieron elegantes trajes militares oscuros, con guantes blancos y los uniformes de gala con levita del regimiento de caballería real Blues and Royals. Enrique mantuvo intacta su barba pelirroja.llegaron a Windsor para la ceremonia.Previo a las festividades, la reina Isabel II honró a su nieto pelirrojo de 33 años con un nuevo título: el duque de Sussex. Eso significa que Markle se convirtió en la duquesa de Sussex.La boda es un acontecimiento mundial, gracias a la posición de Enrique como miembro senior de la realeza británicaLa pomposidad y ceremonia de la boda -completa con oraciones y tradiciones anglicanas, música clásica, un coro góspel y un recorrido en carreta por Windsor- fue vista en vivo por decenas de millones de televidentes alrededor del mundo.Los parientes en la ceremonia incluyeron a Charles Spencer, el hermano de la difunta madre de Enrique, la princesa Diana; y la prima del príncipe, Zara Tindall, con su esposo. También estaban los familiares de Catalina, la esposa del príncipe Guillermo: sus padres Carole y Michael Middleton, su hermana Pippa Middleton y su hermano James Middleton.Y llegó el momento de decir 'sí', del intercambio de anillos.Mira el momento de ensueño que vivió la pareja, y junto con ellos millones de personas en todo el mundo:La ex novia de Enrique Chelsy Davy también estuvo presente, al igual que Sarah Ferguson, la duquesa de York, ex esposa del príncipe Andrés, tío de Enrique.Afuera del castillo, miles de admiradores atestaban las calles de Windsor. Irene Bowdry, una abogada de California, abordó un tren temprano a la ciudad. Compró su pasaje a Inglaterra tan pronto se anunció la fecha de la boda., dijo.El clima estaba agradable y el cielo despejado.Con información de AP y El Psís.