Joven le dispara a su tía

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una mujer fue lesionada por un familiar con un proyectil de arma de fuego, en la comunidad deDurante la madrugada de ayer, se reportó a seguridad ciudadana que una mujer se encontraba lesionada en la comunidad de Arroyo Seco.De acuerdo a los relatos de los testigos en el lugar, fue un familiar de la lesionada, quien realizó los impactos, aunque se presume que no se trató de un atentado sino de un accidente; versión que no ha sido confirmada por las autoridades.En primer instancia se indicó que la mujer, a la que se identificó como María, había recibido al menos 4 disparos, por lo que su condición se consideró como grave, aunque después se indicó que solo había recibido un disparo en el tobillo.Cabe señalar que aparentemente la persona que realizó los disparos, manipuló el arma accionándola con tres detonaciones al aire y al menos dos más hacia el suelo, que fue precisamente en estos cuando alcanzó a impactar en la pierna de su tía.Se desconocen los medios que se emplearon para el traslado de la víctima, quien fue llevada a una clínica particular para que recibiera atención médica.Elementos de seguridad ciudadana fueron notificados del incidente, que se hizo de conocimiento de la autoridad competente, debido a que se empleó un arma de fuego.