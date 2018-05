Aseguran que candidato fue detectado por arco de la vía Querétaro-Celaya

“Queremos estar unidos para manifestar nuestra inconformidad, alzar nuestra voz y que se nos dé el apoyo de quien tenga que estar involucrado, principalmente del Gobierno del Estado”, comentó Claudia Camacho.



“Queremos solicitar de manera enérgica las ayudas necesarias para que nuestro candidato aparezca y que ningún habitante más de Apaseo desparezca, queremos recuperar la tranquilidad que nos ha sido secuestrada”.

A las 6:30 de la tarde de ayer fue la última vez que detectó el arco de seguridadDesde ese momento ya no se sabe nada del candidato.En conferencia de prensa enmiembros de campaña del candidato independiente precisaron queSe confirmó que el candidato viajaba en una camionetaSe informó que el candidato había ido a entregar la camioneta a uno de los miembros de su equipo para que hiciera campaña.El candidato envió por, previo a su desaparición, indicando que seLuego abandonó el grupo.El celular del candidato a veces tiene señal y otras veces no, dijo una miembro del equipo del candidato, aunque no han logrado comunicarse con él.Descartaron que el candidato haya decidido dejar la campaña o alguna otra situación para no seguir con la actividad proselitista.El hijo del candidato publicó en redes: "Yo sé que estás bien, yo lo sé... En verdad que tenemos mucha fe y esperanza, Papá".La candidata alamentó la desaparición deEsta petición no fue sólo por la desaparición del candidato, sino por todas aquellas personas que son privadas de su libertad todos los días.Además comentó que tanto la familia de, así como todos los integrantes de la planilla trabajan día y noche en su búsqueda, comentando que de acuerdo con las autoridades el teléfono del candidato se ha mantenido encendido de manera intermitente.Finalmente llena de esperanzas y con lágrimas en los ojos,dijo creer que su candidato se encuentra cerca, por lo que no pararán hasta encontrarlo.Ya lainformó este sábado por la tarde queApenas el viernes 11 de mayo, enfue asesinado el candidato dea la Gubernatura, expresó su solidaridad a la familia dey pidió que aparezca sano y salvo.