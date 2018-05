Debate sin debate

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La conclusión del primer debate de candidatos a la gubernatura es que todos quedaron a deber.El ganador debe ser siempre el ciudadano que pueda contrastar perfiles y propuestas, sin duda que en algo sirvió este debate para conocerlos, aunque para muchos quedaron más dudas que certezas.El formato fue acartonado, poco flexible para el toma y daca de ideas, algunas preguntas vagas y confusas, pero, lo que más preocupa, es la falta de claridad que mostraron los candidatos para exponer sus planteamientos y convencernos a todos de por qué y para qué diantres quieren ser gobernadores.Al candidato con amplia ventaja, Diego Sinhué Rodríguez, de PAN-PRD-MC, se le notó nervioso. Se enfocó en algunas propuestas pero le faltó ser más claro. Por momentos fue repetitivo. Que será el Gobernador más transparente de México, que todo en caja de cristal, que incluyente, que el que la hace la pague, que restituir el tejido social, esas y otras frases de cajón que a estas alturas nos dicen poco.Debió aguantar candela a lo que era evidente, las críticas por la imparable ola violenta en Guanajuato. Su papel era el de convencer de que puede hacer frente a esa crisis, que tiene capacidad y liderazgo. Es evidente que exponer ideas en un minuto o menos es todo un reto, pero para ello deben de prepararse.Diego planteó lo que ha dicho en su campaña: Instalar un Consejo Estatal de Seguridad Pública (con participación de los 46 alcaldes, todos los niveles de gobierno, poderes y sociedad civil), crear una Policía de Gestión, fortalecer a las policías municipales, ampliar la capacidad de la procuración de justicia, y lanzar la campaña más importante que se tengan memoria para prevenir las adicciones.Anunció una tercera nueva Secretaría, la de Migrantes, comunidad a la que fue el único que se dirigió.Ricardo Sheffield fue natural en su estilo relajado, dicharachero, con más tablas para el debate; se concentró en los ataques a Miguel Márquez, a Diego Sinhué, en lo conveniente que sería para Guanajuato su relación con Andrés Manuel López Obrador quien se perfila para ser Presidente. Pero también le faltó exponer propuestas concretas sobre la diferencia que haría de llegar al Gobierno.Parado a un lado de Diego, hizo caras y gestos cuando el panista hablaba, y éste no lo volteó a ver. Su estrategia fue la de machacar en el riesgo de la continuidad, el de Diego como 'tapadera' de Márquez. Utiliza el mote de “el joven Diego” y lo busca presentar como un político que le queda grande la silla.Dice que él será el responsable directo de la seguridad, que todas las mañanas se reunirá con su gabinete para revisar las acciones y que se coordinará con la Guardia Nacional que promueva AMLO. Que tendrá un efectivo C5i y licitará cada seis meses la tecnología contra el crimen que se necesite. Habló de ampliar la cobertura en educación media superior y superior donde Guanajuato está rezagado.El priísta Gerardo Sánchez García se notó que ensayó, pues fue menos 'plano' que lo que acostumbra, pero no transmitió liderazgo, enumeró cifras y más cifras para dejar en claro lo que ya sabemos, que la ola delictiva está imparable. Repitió su frase de “yo sí tengo pantalones” y escatimó en las propuestas.Entre lo que ofreció lo que dejó fue una gran duda: desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y crear un Comisionado Estatal de Seguridad que para que haya participación social. Falta lo explique.El candidato Verde, Felipe Arturo Camarena García, pareció el más congruente a su campaña, sin poses forzadas, y queriendo comunicarse con los ciudadanos que seguían el debate. Sin embargo no alcanzó tampoco a mostrar en qué se traduce la experiencia, el orden, el gobierno diferente, que tanto presume.Se le reconoce el privilegiar lo propositivo, pero llama la atención lo blandito que fue con los azules.Bertha Solórzano Lujano, de Nueva Alianza, formal, seria, intentó proyectar confianza, pero su mensaje fueron sólo conceptos generales de buenas intenciones, como el combatir la inseguridad de raíz con educación, arte, empleo, readaptación social de los internos, pero sin aterrizar los programas.El próximo debate es el que está convocado por el CCEL y la Coparmex León para el 28 de mayo.Habrá otro organizado por el IEEG -en su sede- para el 10 de junio. El presidente Mauricio Guzmán Yáñez, y el Consejo todito, tienen oportunidad de perfeccionar el ejercicio. Que sea para bien...Campañas presidencialesLas dos visitas de candidatos a la Presidencia de la República dejaron sentimientos encontrados.José Antonio Meade visitó el lunes Silao donde atendió a medios, en Irapuato se reunió con militantes en el Inforum, Celaya donde visitó brevemente al obispo Benjamín Castillo Plascencia y con alrededor de 300 empresarios y cerró en León con otro evento masivo en la colonia Las Joyas.En resumen, el sentimiento es que su campaña no prende, no emociona y arrastra como una losa la piedra de la mala fama del PRI. Por ejemplo, en la comida organizada por el panista Javier Usabiaga Arroyo con empresarios de todo el estado y de todos los partidos, si bien al escucharlo refrendaron que es el más capacitado para dirigir el País, no entienden por qué no se deslinda tajantemente del presidente Enrique Peña Nieto, quien cuenta con ínfimos niveles de aprobación y por qué no condena la corrupción galopante en este sexenio.Algunas de las preguntas de los empresarios fueron en ese sentido, la más directa fue ¿por qué ahora sí creerles?, y aunque Meade contestó, a pocos logró emocionarlos.Por otro lado el candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, López Obrador, llegó el martes en la tarde a San Luis de la Paz y San Miguel de Allende y el miércoles recorrió Acámbaro, Salamanca y Celaya. En las ciudades llenó las plazas y la emoción de sus seguidores era evidente.Es cierto que en el 'bastión panista' no se acostumbraba que tuviera una buena respuesta. También lo es que se trata de mítines a modo para sus fieles seguidores y que eso no representa el pulso más real que se puede tener sobre la penetración de algún candidato, pero de que crece en Guanajuato, sin duda.Parece que la visita no pasó desapercibida para nadie, durante el evento se vieron algunas caras conocidas que están ligadas a otros partidos como es el caso del síndico panista Fernando Sánchez, quien estaba acompañado de su hija ya que al parecer su vehículo se había quedado encerrado cerca del mitin ya que se le veía muy inquieto por no poder salir.Otro que estaba presente fue Antonio Chaurand Sorzano, titular del Sismacc y ligado desde hace varios años al movimiento lopezobradorista y que permaneció muy atento durante el discurso del candidato al igual que el coordinador de proyectos de dicha dependencia Rolando Liévanos.El cronista de la ciudad, Fernando Amate también andaba por esos rumbos perdidos entre la multitud al igual que Ricardo Suárez, fotógrafo personal del alcalde Ramon Lemus y su coordinador de Comunicación, José Juan Mendoza, quien en las pasadas elecciones estuvo en la planilla de Chaurand Sorzano cuando éste fue candidato de Morena.Y es que el tan esperado evento parecía más bien un concierto de rock en el que también reinó la poca seguridad. Como es tradicional en los eventos proselitistas de AMLO, al menos seis puestos de vendedores ofertaron playeras, gorras, chalecos y el souvenir del recuerdo de la visita del puntero en las encuestas esto ante la mirada pasiva de personal de Fiscalización.Al cuestionarles al personal de la dependencia municipal la legalidad de estos comerciantes dijeron que evidentemente infringían el reglamento pero que ni para que meterse en problemas porque se echarían a la gente encima. Con los que sí se metieron fueron con los tradicionales vendedores de paletas y frituras, mismos que también se les impidió vender en la visita de Ricardo Anaya, pero que en ambos eventos se las ingeniaron para ofrecer al público sus productos.A pesar de un fuerte dispositivo de seguridad no sólo en el Jardín Principal sino coordinados en varios puntos de la ciudad, los carteristas al parecer estaban mejor coordinados ya que aprovecharon el revuelo de la llegada y la salida de López Obrador para robar varias carteras y celulares a los presentes.Tras la tragedia…El caso José Remedios Aguirre , asesinado mientras realizaba un acto de campaña como candidato a la Presidencia Municipal de Apaseo el Alto, por la coalición “Juntos Haremos Historia”, se enreda.Y es que mire, en Morena condenan que la Procuraduría de Justicia del Estado vincule a José Remedios con el crimen organizado, consideran que la institución encargada de hacer justicia en Guanajuato se convirtió en un instrumento político para defender a su jefe, el gobernador Miguel Márquez. Ya lo dijo el candidato del Verde a la gubernatura, Felipe Camarena, quien por cierto, fue procurador de justicia, que la dependencia debió alertar a su partido si es que había una investigación en contra del candidato asesinado. Pero no, no hubo nada, y hoy, fallecido el político en cuestión, se le pone en la mira.Pero por más que le busquen Remedios ya no puede ser castigado en caso de ser culpable, ni se puede defender, en caso de ser inocente. La pregunta es si la Procuraduría de Justicia de Guanajuato le sabía algo al fallecido candidato, ¿les sabrá algo a alguien más? ¿o de plano todos los candidatos en el estado son blancas palomitas?, ¿o espera un momento políticamente oportuno para exhibir algo?Por otro lado, los de Morena no se quedan atrás. En específico el candidato a la gubernatura, Ricardo Sheffield, quien a decir de militantes, hoy basa su discurso en el asesinato de Remedios Aguirre y acusa de culpable al Gobernador. Estaba tan interesado en el asunto que fue el primero que se apresuró a decir el pasado miércoles que Carmen Ortiz, esposa de Remedios, sería la candidata sustituta. El yerro incluso fue avalado por el candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, pero su equipo inmediatamente negó la candidatura. A decir de sus militantes, Carmen Ortiz no vio con agrado sustituir a su esposo, pues vive momentos de duelo. El hecho es que hasta ahorita la coalición no tiene abanderado en Apaseo el Alto.Temor al independienteAunque sin dar a conocer cifras, en el PAN de Celaya presumen una encuesta que ubica a Elvira Paniagua a la cabeza de las preferencias electorales. Pese a ello, se les nota cierto temor al candidato independiente, Javier Mendoza Márquez, el exalcalde priísta. Presumen que ellos están muy arriba, tanto que les alcanzaría para volver a meter cinco regidores y Mendoza Márquez metería tres regidores. Lo curioso de sus datos es que Morena, impulsado por el efecto López Obrador, quien por cierto confundió en el mitin del miércoles a su candidata en Celaya al llamarla Thalía en vez de Italia Almeida, metería dos regidores y el PRI con Montserrat Vázquez, apenas alcanzaría a meter uno.Bueno, esos son los números del PAN, pues en el PRI, desde luego que ven ganadora a Montserrat Vázquez Acevedo, la regidora con licencia que ha mostrado conocimiento de la problemática de Celaya y hecho propuestas concretas, y en segundo lugar ponen a Mendoza Márquez, seguido de Elvira Paniagua del PAN y luego a Italia de Morena.Lo curioso de ambos pronósticos es que el segundo lugar es para el independiente Javier Mendoza, aunque siendo sinceros, cuando lo platican, a panistas y priístas se les nota cierto nerviosismo, en una de esas se les cuela y se queda con la victoria.Le sale lo verdeAunque después trataron de componerlo, al alcalde interino, Xavier Alcántara Torres, le salió lo novato en el tema de dar discursos señalándolo que los policías municipales dejarían de atender los delitos de índole federal y sólo respondiendo a los del fuero común.El mensaje causó tanto revuelo y preocupación que el Alcalde con licencia y candidato a la elección consecutiva, Ricardo Ortiz Gutiérrez, tuvo que salir a darle su respaldo, porque todo se le vino abajo.Además, la desatención de uno de los policías que resultó herido en el ataque a elementos en la comunidad de Tomelopez también fue un fuerte golpe. Provocó la molestia del secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, quien se ha desvivido por asegurar que consiente a los policías.