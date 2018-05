Hablando en serio

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La verdad es divertido twittear, tanto que eventualmente mi mujer me pide prestada mi cuenta para confrontar a quienes encuentran en la red un espacio de expresión, manipulación, debate y desahogo.Las redes han abierto un mundo nuevo de expresión humana y a veces inhumana, de jolgorio y de comunicación, de manipulación y de esparcimiento, de debate y de ofensa o halago, de exhibición de ingenio e intelecto y de locura o de compromiso periodístico con un partido o candidato o de plano de estupidez; me explico: Hoy me encontré un tuit de Gerardo Sánchez, candidato del PRI a gobernar a Michoacán, lo cito: “Yo no soy como los gobernantes del PAN, yo sí tengo pantalones y los tengo muy bien puestos. #SeguridadParaTuFamilia” Lo primero que vino a mi mente es Gerardo en calzones y que Guanajuato, guardando los niveles, tiene un “Bronquito” bien “macho” cuyo mensaje, a falta de propuestas, es la bravata; algo parecido a lo que hace Javier Lozano como vocero de Meade, nada más que en este caso se trata del candidato, no de un testaferro, lo que en automático, en mi opinión, lo descalifica, ya que yo no votaría por un picapleitos de cantina para que nos gobierne, la investidura requiere otro nivel de persona y los guanajuatenses un gobernante digno y no un porro.Otro tuit que está para el anecdotario, es el de Ricardo Anaya, lo cito: “Presidente @RealDonaldTrump: rechazo categóricamente su vulgar expresión en contra de los migrantes. Como Presidente de México, defenderé sus derechos con firmeza. El trato digno a los migrantes será prioridad de mi gobierno.” En principio tiene razón en defender a los migrantes, siendo su domicilio en Atlanta, él y su familia lo son. El punto es que esos desplantes electoreros a nada conducen y si exponen a México a una represalia en caso de que el “chamaco”, como augura, gane la elección. Ahora bien, de entrada tengo que aplaudir su valor, ya que corre el riesgo de que le cancelen la visa por criticar, confrontar y amenazar al Presidente de USA ¡Ese es coraje, no fregaderas!, imaginen, tendría que dejar Atlanta y vivir en México con todos los riesgos y temores que tenemos los que no ganamos $400 mil al mes… ¡Que miedo!El Peje es otra cosa, ahora le ha dado por cotorrear con sus adversarios, cito su último tuit: “Voceros de la mafia del poder soltaron el rumor de que estoy enfermo. Antes asustaban porque supuestamente me iba a reelegir; ahora sostienen que ni siquiera voy a terminar el sexenio. Gracias a la vitamina pueblo, a la ciencia y al creador, estoy al cien. Juntos haremos historia”… Meade lo acusó de corrupto y no lo tocaron ni con el pétalo de una denuncia; eso vacunó al Peje, cada vez que lo atacan, hacen el ridículo y lo fortalecen ¡Allá ellos!Uno que sigo en Twitter por divertido y porque me ilustra, es PepeToño Meade, el ídolo de Javier Usabiaga. Resulta que tiro por viaje, #PobreMeade III habla de AMLO, con lo que me ahorro tiempo, viendo tuits de Meade sé que está haciendo el Peje; la parte divertida es su supina ingenuidad, el ternurita cree que va a ganar sin hacer trampas, recordemos que comprometió su “palabra” a que el PRI no haría trampas en esta elección presidencial, pero, después, dijo que ganarían como en EdoMex y Coahuila ¡Estados donde ganó el PRI haciendo trampas! ¿Cómo dice que dijo? ¡En fin!, en este galimatías verbal del candidato tricolor, al que el PRI ya hizo suyo, mi conclusión es que su palabra no vale un cacahuate y van a intentar hacer trampas ¡Falta que les alcance!A la que extraño es a Margarita y sus divertidos tuits, también ternurita, tuiteaba defendiendo a su marido y garantizando que iba a ganar. Varias veces le expresé que en la religión católica, su religión, mentir era pecado ¡No hizo caso!, ahora, no solo tuvo que retirar su candidatura al ir ya atrás del Bronco, sino que se tiene que confesar de volada, no sea que de una muina cuelgue los tenis y se vaya a ir al infierno, por mentir.Una parte terapéutica y divertida son los tuits ingeniosos, uno que destaca es el de Brozo que etiqueto a Pepe Toño como Meade III, porque nunca pudo dejar el 3er. lugar. Héctor de Mauleón me alegró retuiteando el Meme: “El Bronco está imparable, subió del 5to. Al 4to. Lugar en un día” (dada la renuncia de Margarita) Otros que son divertidos, son los de los aplaudidores de Meade; Aurelio, Eruviel, Lozano y Vanessa se la pasan dando “likes” y festinando cualquier babosada del candidato, cito a Vanessa Rubio: “No hay servidor público más honesto, capaz y preparado que @JoseMeadeK #MeadePresidente ##YoConMeade”, al leer este tuit vino a mi mente Usabiaga, ¿será que de verdad creen que siendo tan “capaz” y estando Meade en 5 Secretarias, incluida la SHCP dos veces, no se enteró de nada, no vio nada y no olió la porquería que emanaba de las triangulaciones y la Estafa Maestra?… ¡Ternuritas!Dejo para otra ocasión, los tuits sarcásticos, los mentirosos, los ofensivos y los de periodistas que van a la cargada, por hoy, centrémonos en ver ganar al Santos sobre el Toluca, sin albur… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.