Conductora de Ventaneando 'se desquita' con su compañera en plena transmisión

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ahora 'La Choco' está envuelta en la polémica que se generó, y sigue dando de qué hablarResulta que a Jimena Pérez no le habrían caído muy bien los comentarios que se han hecho sobre Atala, quien además de ser su ex compañera de trabajo, es su cuñada.Como relata Debate, 'La Choco' ha sido vista haciendo caras de molestia cuando se habla sobre Atala, por lo que ahora 'le tocó' a ella un gesto no muy bueno, de una conductora.Y es que durante la transmisión de la Boda Real, que hizo el elenco de TV Azteca,Cuburu ni siquiera intentó disimular; mira el momento: