'Deadpool 2' supera a 'The Avengers' en las taquillas

“Creo que con un feriado en nuestro segundo fin de semana alcanzaremos a ‘Deadpool’, si no es que la rebasamos”, dijo Chris Aronson, director de distribución de 20th Century Fox.

Con su malhablado equipo de desadaptados y descontentos, “” puso fin al dominio de tres semanas de “” en las taquillas deal recaudarel fin de semana, según cálculos del estudio publicados el domingo.“Deadpool 2” de Fox no alcanzó los 130 millones de dólares que el estudio pronosticaba para su fin de semana de estreno ni los 132,4 millones que su predecesora reunió hace dos años.Los analistas y el estudio indicaron que la diferencia podría deberse a que la primera cinta se estrenó en un fin de semana con un día feriado, lo cual podría compensarse con el próximo Día de los Caídos en Guerras, a pesar de la inminente competencia de “Solo: A Star Wars Story”.La cinta recaudó 176,3 millones de dólares a nivel internacional, con un estreno en el exterior que superó lo recaudado por la primera entrega, en especial en América Latina.Por su parte, “” de Disney y Marvel reunió una cantidad estimada de 29 millones de dólares para sumar un total de casi 600 millones en cuatro semanas en Estados Unidos y Canadá y 1.200 millones en otros países.A continuación las 10 películas que tuvieron la mayor recaudación en taquillas del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según comScore. Las cifras definitivas serán difundidas el lunes.1. “Deadpool 2”, 125 millones de dólares2. “Avengers: Infinity War”, 28,6 millones3. “Book Club”, 12,5 millones4. “Life of the Party”, 7,7 millones5. “Breaking In”, 6,4 millones6. “Show Dogs”, 6 millones7. “Overboard”, 4,7 millones8. “A Quiet Place”, 4 millones9. “Rampage”, 1,5 millones10. “I Feel Pretty”, 1,2 millones