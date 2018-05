Palmas y enojo en Cannes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Se esperaba que en el año más femenino en la historia de Cannes hubiera muchos premios para las directoras que competían en la sección oficial y el oráculo de los críticos no se equivocó.Nadine Labaki (Capharnaüm) y Alice Rohrwacher (Lazzaro Felice) no se llevaron la Palma de Oro, pero consiguieron premios importantes: del Jurado y Guión, respectivamente.Rohrwacher, por cierto, compartió el Premio ex aequo con Nader Saeivar el guionista de la cinta 3 faces del director iraní Jafar Panahi.En la presencia femenina destacó Asia Argento (La tierra de los muertos vivientes y Trauma), quien antes de entregar el premio a Mejor Actriz, aseguró que fue precisamente en Cannes en donde el productor Harvey Weinsten la violó a los 21 años.señaló Asia.terminó su intervención la actriz que lleva tiempo promoviendo el movimiento MeToo y quién recibió cálidos aplausos.La Palma de Oro fue para el japonés Kore-Eda Hirokazu, que con su filme Shoplifters convenció a la crítica de forma unánime a pesar de no generar grandes olas en su paso.La sorpresa fue la Palma de Oro Especial que Cate Blanchett, presidenta del Jurado, pidió otorgar como algo único en la historia del certamen galo para el padre de la nouvelle-vague, Jean-Luc Godard., explicó Blanchett.El Premio a Mejor Director para Pawel Pawlikowski por Cold war en la que el realizador polaco cuenta la historia de amor de sus padres después de la Segunda Guerra Mundial.El galardón a Mejor Actor fue para Marcello Fonte (Dogman) y como Actriz, Samal Yeslyamova Akya se lo llevó a casa.