Asegura Néstor Araujo que no iría al Mundial si fuera mañana

"Si el Mundial fuera mañana, seguro no iría. Seré sincero con Juan Carlos Osorio (seleccionador nacional)", dijo tras la victoria de los laguneros en el Nemesio Díez. "Hay poco de molestia por la lesión todavía".

le invade el sentimiento. Es campeón de Liga con, pero no pudo jugar la final por rehabilitación, la cual, lo tiene en duda para ir al Mundial Rusia 2018.El defensa sufrió un considerable golpe en la rodilla izquierda durante un amistoso contra Croacia, en Estados Unidos, razón por la que no pudo jugar la Liguilla con los ahora campeones laguneros.Sí se queda con una espinita clavada; Araujo señaló que "es complicado, pero estaba mentalizado que no jugaría".