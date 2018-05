La despedida de Andrés Iniesta, un genio del futbol

Hasta el equipo azulgrana viste ya distinto con una camiseta de diez franjas, tantas como barrios hay en Barcelona. La zamarra le queda que ni pintada a Iniesta. Jugó bien y tocó mejor en un partido divertido y destensado, un ir y venir con llegadas en las dos porterías, protagonizado sobre todo por Dembélé, más extremo que nunca, burlador, regateador y centrador, abatido a última hora por Raúl Navas. El central entró al tobillo del francés y la hinchada se puso las manos a la cabeza mientras pedían disculpas los jugadores de la Real. Aquella patada sobrecogió al estadio en una noche especialmente dulzona, siempre expectante con Iniesta.

Al capitán, al Barça, al partido, solo le faltaba un detalle para que el todo tuviera sentido: Leo Messi. La vida en el Camp Nou depende de si juega o no el 10. El rosarino, sin embargo, ni siquiera calentaba mientras Valverde daba entrada a Denis Suárez por el renqueante Dembélé. Y en la espera apareció Coutinho. Todos los partidos del Barça tienen el momento Coutinho.

No hay un jugador más vistoso y resolutivo que el brasileño, intermitente en el juego y en cambio autor de 10 goles pese a que Luis Suárez no le deja tirar las faltas en ausencia de Messi. Coutinho condujo el balón hasta el pico del área, caracoleó hasta armar el tiro y cruzó la pelota de rosca al palo izquierdo de Moyá.

El gol animó al Barça y a Iniesta al tiempo que Valverde cambiaba a Coutinho por Messi. El 8 y el 10 se iban a juntar por última vez durante más de 20 minutos para disfrute del Camp Nou. El encuentro se agitó y se agigantó Iniesta. No paraba el capitán, a veces asociado a Messi y en ocasiones solista excelso, perseverante en el pase, exquisito con sus croquetas, empeñado en enfocar a Moyá a pesar de la marca de Illarra. El rosarino se había propuesto cerrar como se merecía la fiesta de Iniesta. El capitán no paró hasta que a falta de diez minutos para el final fue sustituido por Paco Alcácer. El estadio se puso en pie y de forma solemne despidió a Iniesta.

A su manera cada uno de los 84.168 espectadores rompió a llorar mientras el capitán contenía el llanto, ya en el banquillo después de abrazarse a compañeros y rivales, también al delegado Carlos Naval y a Valverde. El jugador que en tantos partidos ha emocionado al barcelonismo se emocionaba mientras el equipo se quedaba a un gol de los 100 en el torneo y del 6.000 en su historia en la Liga. Al Barcelona le ha faltado siempre un dedo para cuadrar la temporada perfecta en el último ejercicio de Iniesta en el Camp Nou.

No hubo el esperado segundo gol del Barcelona y el partido se acabó lentamente mientras el estadio oscurecía para preparar la fiesta del doblete: Liga y Copa. La fiesta se impuso al fútbol hasta el punto de que ya no quedaba ni rastro del marcador: 1-0 en el adiós de Iniesta. Iniestaaaa Iniestaaaa Iniestaaaaaaaa#infinit8iniesta pic.twitter.com/JtZLcEtPpQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 20, 2018

Aunque hoy es muy fácil perder la noción del tiempo, hay que dar fe de que se despidiócomo jugador delcon un ejercicio de afirmación futbolística en el. El adiós del capitán ha sido tan largo y hace ya tantos días que el equipo azulgrana ganó el doblete que resulta complicado constatar que hasta ayer no se certificó el doblete con la entrega del trofeo de Liga y que el manchego disputó su último partido con el. Ya no quedan más encuentros oficiales y el centrocampista se va como titular indiscutible del equipo de Valverde. El fútbol siempre fue un asunto muy serio para Iniesta, nada de homenajes, y menos en elAl campo se va a jugar y no a pasar el rato, cosa que no fue sencilla porque el programa del partido que cerraba la jornada y el campeonato estaba tan cargado que no era sencillo reparar en que se disputaban también tres puntos contra la Real Sociedad. Alrededor de la figura de Iniesta, recibido en el estadio con un mosaico infinito y el pasillo de campeón formado por los donostiarras, se empaquetó una noche tan acaramelada y colorista que al palco acudieron el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra; el del Parlament, Roger Torrent; la alcaldesa Ada Colau; y el nuevo presidente del a federación Luis Rubiales, que entregó a Iniesta el trofeo de campeón de Liga. Hoy comienza una nueva etapa en la política y en el fútbol sin Iniesta.