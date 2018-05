Santos consigue su sexta corona en el 'Infierno'

Ni el mismo infierno pudo quemar las alas de unosque, inmunes al ambiente escarlata, volaron con su sexto título de Liga tras ganar el global 2-3 alPegaron primero en la(2-1) y vinieron alpara reivindicar que en esteestaban tocados por la mano de su divinidadLos del técnico uruguayo no sucumbieron con los gritos de las fervientes gradas que desplegaron impresionantes pancartas ni ante la agresividad con la que saltaron los locales, además del recuerdo de queperdió una final conen el Bicentenario 2010 y en este mismo escenario.Mientras que el pacto acabó para los endemoniados pupilos del técnico. Pese a terminar el torneo como líderes, losdejaron ver importantes deficiencias durante la Liguilla y que literalmente les pasó factura hasta el final. En especial su mediocampo, con Leopoldo López fuera de ritmo y Antonio Ríos distraído que permitieron que los laguneros abrieran el marcador con un trazo largo de(9’). El argentino controló y tiró raso el esférico, bien colocado al costado izquierdo del porterotuvo la posesión, presionó con miedo al contragolpe. Incluso, perdieron apor lesión (29’) y recurrieron a, hombre que estaría viviendo sus últimos momentos como escarlata.Para la segunda mitad,hizo evidente que defendería con todo el resultado. Once laguneros aguantaron ríspidos a la ofensiva de casa, que falló en reiteradas ocasiones en los zapatos de, de los que más generó y de los que más corajes hizo, al ver que el árbitro centraldifícilmente le concedía una falta. El volante argentino no se guardó las rabietas hasta 85 minutos, cuando descontó y dio ligera esperanza a un infierno que gritó hasta el pitado final: ""… pero no se pudo; los albiverdes, justos ganadores.