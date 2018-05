La psicología ha estado rodeada de mitos y creencias, a través de los años.

Algunos mitos acerca de los psicólogos y la psicología, nos confirman creencias no muy acertadas, con las cuales lidian estos profesionales.

Desde los más escépticos, que afirman “no creer en la psicología” o “no confiar en los psicólogos”, hasta los que piensan que si hablan de sus problemas con un psicólogo, éstos se solucionarán por sí mismos.



Puedes romper con algunos de estos mitos o dudas, o simplemente estar más seguro acerca de qué es lo que un psicólogo puede hacer por ti.



Mito 1: “No creo en los psicólogos”



Pese a que no se trata de una cuestión de creencias: los psicólogos existen.

Un psicólogo es un profesional que se ha preparado estudiando una licenciatura en Psicología.

¿Qué es la psicología?

La psicología es la rama de la ciencia que estudia el comportamiento humano y su relación con los procesos de pensamiento, el aprendizaje o los procesos emocionales.

La psicología se encuentra dentro del ámbito de las Ciencias de la Salud, utilizando el método científico para avanzar en la comprensión y el estudio del comportamiento humano y los procesos emocionales y psicológicos, desde los denominados “normales” cómo los “patológicos”.



Mito 2: “Un buen amigo es el mejor psicólogo”



El apoyo social y las amistades son un factor protector que ayuda con problemas como el estrés o la depresión.

Pero existen casos en los que hablar de nuestros problemas con un amigo o escuchar sus consejos, no es suficiente. Incluso nuestros amigos, con la mejor de las intenciones, pueden darnos consejos que, aunque nos alivien, a la larga no sean lo mejor.



Mito 3: “El tiempo lo cura todo”



En ocasiones el paso del tiempo nos puede ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva, y a subsanar heridas, pero el tiempo por sí mismo, no tiene propiedades terapéuticas.

Existen casos en que el paso del tiempo puede ayudar a serenar nuestras emociones, pero de igual manera, el paso del tiempo puede contribuir a cronificar un problema que puede tener una solución más simple, si se interviene a tiempo.





Mito 4 : “Los fármacos (ansiolíticos, antidepresivos) son el único tratamiento eficaz para los problemas emocionales”.



Los fármacos pueden ayudar a una persona a sentirse mejor o a disminuir algunos malestares, sin embargo, por sí solos, no resultan suficiente, ya que pueden “tapar” los síntomas, pero no se afrontan o solucionan.

El efecto de los psicofármacos, se da a corto plazo, por lo que, cuando dejan de administrarse, desaparecen sus efectos.





Mito 5: “Los psicólogos son capaces de leernos la mente o adivinar todos nuestros problemas”



Los psicólogos requieren de un proceso complejo antes de empezar un tratamiento psicológico, ellos no leen la mente o adivinan los problemas y movimientos.

Ellos requieren realizar un proceso de evaluación en las que analizará el problema, sus características, la forma en que éste afecta a cada vida, características particulares de la persona, los intentos previos de solución del problema etc.

Usualmente por medio de una entrevista y, adicionalmente, pueden emplearse otros procedimientos como los cuestionarios o autorregistros que ayudaran al psicólogo a que tenga la información necesaria para evaluar cada problema.