Exigen a exdirigente del PAN transparencia en manejo de recursos

La representante del PAN, Esbeidy Alejandra Hernández Salazar, pidió a su exdirigente estatal Asael Hernández Cerón explicar para qué se utilizaron los más de 100 mil pesos de prerrogativas que corresponden al comité local de Huejutla; denunció además que se violentó deliberadamente el procedimiento que debe llevarse a cabo para cambiar de comité a delegación la representación local de esta facción política.“En el capítulo VI artículo 112 nos indica el procedimiento, no se hizo un llamado al señor Omegar, ni tampoco a los demás integrantes del comité, le pido una explicación al doctor Amado a que nos diga, ¿a qué estamos jugando?, es títere de Asael, no vamos a quedarnos con las manos cruzadas, mejor que diga dónde quedaron las prerrogativas”, dijo el ahora exrepresentante del CDM del PAN en Huejutla, Omegar Barragán Monterrubio.Hernández Salazar precisó que están trabajado como corresponde a todo comité, han sesionado y tienen actas con qué comprobarlo, entonces no entienden la actitud de su dirigencia estatal que de la noche a la mañana decidió designar Huejutla como delegación municipal, al igual que dice lo hizo en otros cuatro municipios con los que “Asael Hernández tampoco ha compaginado”.“Hemos trabajado y no entendemos por qué nos quitan de un día para otro nada más porque no somos afines a los intereses de Asael o porque no hacemos lo que ha querido, pedimos una explicación de lo que está pasando en este municipio de Huejutla”, reiteró.La representante en turno detalló que están trabajando a favor de los candidatos de la coalición Por México Al Frente a cargos de elección popular en Hidalgo; diputados locales, federales, senadores y presidente de la República Mexicana.Reiteró que hasta el momento el comité local del PAN no ha recibido las prerrogativas económicas que corresponden, asimismo, denunció que el dinero fue ocupado para pagar la multa que la autoridad electoral determinó porque Asael Hernández no cumplió con las comprobaciones en tiempo y forma.“Al anterior comité le deben cinco meses de 10 mil pesos, mientras que en 12 meses teniendo al frente a Omegar solo recibió cuatro mensualidades, quedando en deuda 80 mil pesos suspendieron el pago para pagar la multa, lo que no es justo”, destacó.La representante local del PAN en Huejutla refirió que hubo algunos acuerdos para pagar los adeudos; sin embargo, también aclaró que esto no ha sido resuelto hasta el momento, no obstante, aseguró que ella y los demás integrantes de esta facción política continuarán con el activismo político a favor de sus abanderados.