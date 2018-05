Omegar Barragán renuncia a la dirigencia del PAN, pero no a militancia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En rueda de prensa, Omegar Barragán Monterrubio, renunció a la presidencia del Comité Directivo local del PAN en Huejutla, no así a la militancia de esta facción política a la que dijo ingresó en el año 2000 pasado.“He participado de manera activa en Acción Nacional convencido de sus ideales, principios y doctrina; sin embargo, una serie de irregularidades al día de hoy me hacen tomar esta medida por la nula coincidencia que tenemos con la dirigencia estatal”, precisó en su mensaje.La renuncia del ahora exdirigente del CDMX de Acción Nacional en Huejutla, se llevó a cabo en conocido salón de eventos del bulevar Central Bicentenario de esta cabecera distrital de la Huasteca.En su mensaje, quien fue candidato a la presidencia municipal de Huejutla, negó rotundamente que esté llevando a cabo activismo a favor de otro instituto político, como lo señaló en su momento la abanderada de la coalición PAN-PRD a la diputación local, Fátima Crespo.Dejó ver que su renuncia era de carácter irrevocable, asimismo comentó a los medios de comunicación que no iba a responder ninguna pregunta.“Mi participación es solo para comunicarles que dejo la dirigencia municipal de Acción Nacional, pero no la militancia, si hay alguna pregunta la responderán integrantes que quedan dentro de esta dirigencia, mis respetos a los medios, pero es todo lo que tengo que decir”, terminó diciendo el exdirigente Omegar Barragán Monterrubio.