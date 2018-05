En poco más de dos años, el Tuzobús ha tenido 781 percances: Sitmah

En dos años y siete meses el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah), conocido como Tuzobús, se ha visto involucrado en 781 percances viales, de los cuales, el 66 por ciento han sido provocados por conductores particulares, mientras 34 por ciento restante por choferes del sistema.



De estos accidentes, 258 se vieron involucrados camiones que circulan en la troncal principal (Tellez-Centro), mientras que los 523 accidentes restantes han sucedido en las 23 rutas alimentadoras.



A través de la solicitud de información, con número de folio 00130118, se informó que estos accidentes ocurrieron desde la primera quincena de agosto de 2015, fecha en la que arrancó el proyecto durante el gobierno del exmandatario hidalguense Francisco Olvera, a febrero de 2018.



Durante los últimos cuatro meses y medio de 2015, el Tuzobús se accidentó 111 ocasiones (57 en troncal y 54 en alimentadoras), siendo el mes de septiembre en el que se registró el mayor número de incidentes, con 34 casos.



Durante 2016 la tasa de accidentes llegó a 271, de los cuales en 96 estuvieron involucrados autobuses de la troncal y 175 en las camionetas alimentadoras. Octubre, septiembre y agosto de ese año, fueron los más accidentados.



Para 2017, los accidentes del Tuzobús se incrementaron en comparación con el año pasado, al pasar de 271 a 341 (es decir, 70 incidentes más) de los cuales 252 ocurrieron en las alimentadoras y 89 en la línea troncal.



Cabe señalar que en el mes de marzo, mayo y junio de 2017 se contabilizó el mayor número de accidentes, con un total de 112. Finalmente, durante los dos primeros meses de este año, el Tuzobús se vio involucrado en 58 accidentes, de los cuales 36 ocurrieron en enero y 22 en febrero.





DAN CURSOS MENSUALES A OPERADORES PARA MEJORAR SERVICIO



En entrevista con AM Hidalgo, Pablo Elio Blanco Cornejo director general del Sitmah, informó que a partir de abril de este año incrementaron las capacitaciones a los operadores a fin de reducir ese 34 por ciento de accidentes, producto de descuidos por parte de los conductores del Tuzobús.



Tras un accidente con consecuencias fatales ocurrido a principios de abril en el que murió una mujer al ser arrollada por una de las unidades, el funcionario estatal dijo, “se inició una serie de cursos mensuales a los choferes en el sentido del Manejo a la Defensiva para fortalecerlo y algunas técnicas actuales de operación”.



A inicios de las operaciones del Tuzobús se han dado cursos de manera regular a los choferes en los siguientes rubros: Formación de conductores con Conciencia Social; Educación Vial; Manejo a la defensiva; Manejo técnicas económicas; Equidad de género; Calidad en el servicio; Cultura de pago; Relaciones humanas, y Capacitación técnica y operación de unidades en la ruta Troncal y alimentadoras.



“Estamos atendiendo frontalmente la parte de la capacitación para reducir los porcentajes de accidentes. Algo muy interesante es que del 100 por ciento de estos accidentes, el 34 por ciento los ha propiciado conductores del sistema, mientras el 66 por ciento los ha propiciado los conductores particulares”, expresó Blanco Cornejo.



El funcionario adicionó que en el mes de marzo de se presentaron 30 accidentes más, sumados a los 781, en los dos años con siete meses han ocurrido 811 accidentes en los que se ha involucrado el Tuzobús.





LA MAYORIA DE LOS ACCIDENTES SE CONCENTRA EN LAS RUTAS ALIMENTADORAS



Debido a la interacción con vehículos particulares, el mayor número de accidentes son en las unidades que dan servicio a las 23 rutas alimentadoras, por lo que el director del Tuzobús descartó un punto en específico de vulneración.



“La ciudad de Pachuca ha crecido en los últimos años y con ello, también, su flota vehicular particular; además, hay mucha gente que viene de la Ciudad de México los fines de semana y que atraviesa la periferia para ir a los corredores turísticos”, dijo.



Estos factores, agregó, “ha hecho que la circulación en la ciudad sea un poco más complicada” derivando en los accidentes.





ALGUNOS ACCIDENTES



En julio de 2017, una alimentadora del Tuzobús arrolló accidentalmente a una mujer en el fraccionamiento Constitución. El incidente causó revuelo entre la población toda vez que, por una parte, las autoridades señalaron que el peatón cruzó sin precaución la calle contra la afirmación de que la mujer atropellada tenía la prioridad del paso.



Otro accidente, pero con consecuencias fatales, ocurrió el pasado 5 de abril de este año, luego que una mujer perdió la vida luego de ser arrollada por una unidad troncal del Tuzobús. El accidente ocurrió a unos metros de la terminal de Téllez, cuando el conductor de la unidad de transporte no alcanzó a ver a la fémina y la atropelló.





EL PARQUE VEHICULAR



De acuerdo con información del portal www.tuzobus.gob.mx el servicio de transporte público metropolitano de Pachuca cuenta con 43 autobuses de 12 metros, para movilizar a unas 80 personas en la troncal que va de la comunidad de Téllez, municipio de Zempoala, al centro de Pachuca.

Mientras que en las 23 rutas alimentadoras se cuenta con 43 unidades de 8 metros para 50 pasajeros y 48 vagonetas para 19 pasajeros. Todas las unidades, según la página gubernamental, cumplen con la Norma Europea Euro IV, reduciendo las emisiones contaminantes hasta en un 18 por ciento.

En cuanto al peaje, el sistema ofrece un sistema dual de cobro, ya sea para que el pasajero pague con una tarjeta o con efectivo.

Como dato, el proyecto inicial contempló la movilidad de 381 mil 540 usuarios del transporte público de 10 municipios de la zona metropolitana de Pachuca, por lo que se consideró el desarrollo de seis troncales, para solucionar el contexto actual de movilidad.