Sedeco alista contratos para cervecera en Apan

Suman diez paquetes de construcción que hasta el momento se requieren en la planta cervecera de Grupo Modelo, de los cuales, cinco están en proceso con un monto aproximado de 100 millones de pesos, indicó José Luis Romo Cruz de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Hidalgo.

El secretario de la Sedeco, señaló que tras reuniones con empresarios locales e integrantes de Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ya están en curso cinco contratos que contemplan a la industria de la construcción.

No obstante, puntualizó que la derrama económica de la cervecera no se limita al sector constructivo, ya que hay actividades para empresas locales que no requieren niveles de especificad.





“El tema de obra está segmentado en diferentes paquetes, algunas son obras que requieren especialización, por ejemplo, lo que corresponde a maquinaria y equipo que por la naturaleza de la planta tiene que importarse”.

Sin embargo, Romo Cruz, puntualizó que las instalaciones en la empresa cervecera demanda mano de obra local, que se requerirán en el proceso de adecuación y prueba.

Asimismo, señaló que existe un avance del 30 y 40 por ciento en la edificación de la cervecera en el municipio de Apan, ya que, recordó, la planta deberá de estar en ejecución para el primer trimestre de 2019.

Por lo tanto, mencionó que cuando la empresa esté en operación el sitio demandará bienes y servicios como zapatos industriales, médicos y logística; servicios que dijo, saldrán a licitación en los próximos meses, sin precisar la fecha.