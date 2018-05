López Obrador denunciará a Donald Trump ante la ONU

Andrés Manuel López Obrador aseguró que presentará una denuncia contra el presidente Donald Trump ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por las ofensas contra los mexicanos.

Al responder la pregunta ¿qué le exigiría a Trump?, el tabasqueño respondió: “respeto y que no actúe con alevosía. No lo han enfrentado (los gobiernos del PRI y PAN) y debieron haber presentado una denuncia ante la ONU desde el principio… yo lo voy a hacer, pues quiero una relación de amistada pero no de subordinación, México es un país libre y soberano y no vamos a estar sometidos a ningún gobierno extranjero”.