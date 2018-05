Meade llama ‘secuestradora’ a candidata plurinominal de Morena

Tras leer un mensaje de extorsión enviado por Nestora Salgado, José Antonio Meade la llamó: “secuestradora libre por una falla en la policía”, y dijo que eso quedaría en la conciencia de Andrés Manuel porque Salgado será candidata plurinominal por Morena.

Culpó a la impunidad y la nula política aduanal que no impide la entrada de armas, “tenemos que cuidar la frontera para que no lleguen las armas, para que no entre el dinero y también debemos trabajar para un código penal que proteja nuestras fronteras”.

Propuso blindar la frontera para que las armas estadounidenses no maten a los mexicanos.