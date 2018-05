Denuncia Morena falsa propaganda

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Volantes donde se expone a la Iglesia Católica como parte de la “Mafia del Poder”, con una imagen de la Virgen de Guadalupe, son estrategias del PAN para quitarle votos a Morena, aseguró el candidato a Gobernador de la coalición “Juntos haremos Historia”, Ricardo Sheffield.“A todas luces es una estrategia del PAN. Me imagino que están sintiendo ‘pasos en la azotea’ y por eso empiezan a recurrir a este tipo de estrategias. Legalmente ya presentamos el deslinde, ese volante no tiene nada que ver con nosotros”, dijo.En los volantes supuestamente repartidos por Morena, se lee textualmente:“No permitamos la manipulación que hace la Iglesia Católica a través del fanatismo y la utilización de diversos símbolos como el cuento de la Virgen de Guadalupe”Sheffield Padilla aseguró que estos folletos no pertenecen a Morena, pues respetan la libertad de culto.Además opinó sobre las declaraciones del Alcalde Interio de Irapuato, Xavier Alcántara, quien hace algunos días expresó que la policía municipal se enfocaría a los delitos del fuero común.“Ya aprendió la escuelita del gobernador Miguel Márquez Márquez: evadir la responsabilidad que le corresponde al ejecutivo por ley. Es lo que queremos cambiar con Morena, que nosotros encabecemos los esfuerzos de seguridad con Irma como Alcaldesa”, señaló.Ricardo Sheffield, acompañado por la candidata a la alcaldía, Irma Leticia González, se presentó ayer en Irapuato para repartir volantes y saludar a los ciudadanos.Banderas de dos partidos hondeaban en el crucero de Lázaro Cárdenas frente al Estadio Sergio León Chávez, alrededor de las 7:00 pm, cuando simpatizantes de Morena y del PAN se enfrentaron por la atención de los conductores y peatones que pasaban la vialidad.La izquierda y la derecha competían para ver quien gritaba más fuerte y a cuantos automovilistas lograban convencer de que les permitieran pegar calcomanías de sus respectivos candidatos a Alcaldía, Diputaciones y a Gobernador del Estado de Guanajuato en sus autos.Los morenistas rebasaban en número a los panistas, quienes llegaron primero y que a todo volumen, reproducían la melodía de la campaña de Ricardo Ortiz Gutiérrez, candidato a elección continúa en el municipio.Cuando el semáforo tocaba rojo, los jóvenes brigadistas de ambos partidos corrían por la vialidad, siendo rechazados por algunos.Jóvenes de Morena decían sentirse respaldados por contar con la presencia de la candidata a la alcaldía Irma Leticia Sánchez González y el candidato a Gobernador, el ex panista Ricardo Sheffield.“Ellos no vienen con el candidato porque ya nadie lo quiere”, dijeron entre risas.Mientras que los jóvenes panistas hablaban de lo incómodos que sentían y defendían entre ellos que habían llegado antes.“Hay tantos cruceros en Irapuato y vienen a este, estábamos trabajando tan agusto”, reclamaron.