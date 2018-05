Padecen por basura e inseguridad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos de la colonia 12 de Diciembre hicieron un llamado a personal de Servicios Públicos para que los apoyen con la limpieza de un lote baldío en la calle Cafetales, pues aseguran que podría representar un foco de infección.El lugar funciona como paso peatonal y vehicular, y aunque fue limpiado hace poco, los vecinos se quejaron de que constantemente les dejan bolsas de basura, escombros e incluso animales muertos, lo que preocupa a quienes viven más cerca.El señor Santos Muñoz, vecino de la calle Cafetales, señaló que pese a que han hecho un llamado de atención a los vecinos para que no ensucien el lugar, quienes realizan esta actividad han hecho caso omiso, por lo que prefieren que las autoridades municipales intervengan.“Le da su limpiadita el municipio, ya la habilitaron como una calle, de repente amanece así, la gente por no meterse en problemas no dicen quien, seguido está así todo mugroso”, dijo.Otro de los vecinos refirió que en el baldío se puso una luminaria, pero duró poco ya que jóvenes de la zona la dañaron al aventarle piedras, pues este lugar por las noches es usado para otras actividades que generan inseguridad.“Se molestan porque uno les dice, ya le dije a mi papá que no les diga nada porque hasta una mentada de madre se lleva (...) los mismos vecinos son, hasta niños”, refirió.Señaló que se han dado varios robos en esta zona de la calle, situación que preocupa a los vecinos pues a diario circulan señoras con niños para ir a la escuela, o simplemente para realizar sus actividades diarias.Por lo anterior, solicitó que se preste atención también a la luminaria dañada y sobre todo, que den más apoyo en seguridad, a fin de que los habitantes de esta colonia se sientan más seguros.