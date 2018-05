Re-generación

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Nos encontramos en la encrucijada de nuestras vidas, grave, debido a muchos factores negativos a los que hay que encontrar problemas y soluciones para tratar de revertirlos y con ello volver a generar una nueva vida, la de nosotros, la de cada uno, y del planeta que habitamos, es decir, ‘re-generar’ lo que, sabemos, está carcomiendo o descomponiendo el exterior y el interior de nuestras vidas. Para lograr esto me apoyo en los siguientes puntos o propuestas: (1) ‘re-planteamiento’ para un Irapuato mejor; (2) ‘re-plantar’ árboles y plantas; (3) ‘re-gresar’ a los valores humanos; (4) ‘re-vitalizar’ la vida; (5) ‘re-inventar’ el universo; (6) ‘re-probar’ lo nunca aprobado; (7) ‘re-petir’ hasta el cansancio: ‘no siempre puedes cambiar el mundo, pero siempre puedes cambiar tu actitud, y cuando cambias tu actitud, cambias al mundo, porque el mundo eres tú y todos nosotros’; (8) ‘re-negociar’; (9) ‘re-mi-fa-sol-la sí-do’, cantar siempre a la vida; (10) ‘re-generar’ una generación nueva.Inicio. (1) ‘Re-planteamiento’: el Irapuato actual está conformado por más de 400 colonias (barrios, fraccionamientos, etc.) los que adolecen en términos generales, de un ‘plan urbano’ profesional, aprobado y dado a conocer a la población para que estemos enterados, no es raro que ‘cada trienio’ las autoridades municipales conformen un ‘plan maestro’ nuevo, desechando el o los anteriores y perdiéndose tiempo, dinero y confundiendo a la población, igual y hasta dónde puedo señalar, no existe (o no se ha dado a conocer) un plano de ‘zonas de alto riesgo del municipio’ en el que se marca explícitamente las áreas en las que está prohibido edificar construcción alguna debido al peligro en que se encontrarían los habitantes de ellas, como en las orillas de los ríos, lagunas y/o presas al elevar sus niveles principalmente por las lluvias, en las faldas de los cerros que sean señaladas como peligrosas por el deslizamiento de piedras y rocas en época de lluvias o susceptibles a desgajarse con los temblores de tierra que más continuamente padecemos, en zonas bajas en las que por el producto del agua acumulada durante mucho tiempo, la tierra sea fangosa y peligre edificación alguna; (2) ‘re-plantar árboles y plantas’, ya lo he comentado en muchas ocasiones, oral o por medio de la escritura, la necesidad urgente de arbolar y plantar especies vegetales que den sombra, oxigenen el aire que respiramos y protejan el medio ambiente que estamos destruyendo, en las orillas de los ríos o bordos de canales y presas sembrar árboles según especies que determinen las autoridades federales con conocimiento y autoridad para el caso, cuya raíces refuercen las capas inferiores de tierra para evitar reventones que pudieran representa un peligro para la población cercana a esos lugares, en el campo ‘sembrar miles de árboles’ para evitar la desforestación, la erosión producida por el viento inclemente, proteger especies propias del lugar como el huizache y el mezquite, cada ‘x’ lugar sembrar árboles propios para formar pequeños bosques los que ayudarán a que las familias los domingos o fiestas puedan ir a comer y descansar bajo la sombra de sus árboles, no se vale talar o podar inmisericordemente árboles que son ‘patrimonio de los ciudadanos’, sean por parte de autoridades civiles o particulares, so pena de cárcel, porque atentan contra la salud y hasta a la vida; (3) ‘re-gresar’ a los valores humanos, los que ya comenté en artículos anteriores en las páginas de ese estimado Diario y que son el fundamento para revertir los daños físico-humano-espiritual-anímicos entre nosotros, producto del materialismo imperante en todos los órdenes y en términos generales; (4)‘re-vitalizar’ la vida, es decir, inyectar entusiasmo, entrega, esfuerzo creador para provocar el renacimiento del hombre en este siglo XXI tan oferente (generoso, esplendido), pero, igual, tan poco esperanzador debido a las guerras entre hermanos en el oriente medio, las amenazas con la no destrucción de armas nucleares, gobiernos ‘adulterados’ (es decir, no adultos, no maduros, que no han crecido) en nuestros vecinos del norte quien su presidente llamó hoy ‘animales’ a los inmigrantes ilegales sabiendo que él es hijo de inmigrantes también, las amenazas a la seguridad por parte de algunas autoridades de países de América del Sur, el desconcierto ante las ya muy próximas elecciones de los gobiernos federal, estatal y municipales, debido principalmente a las ‘ofertas’ que se hacen para lograr un México (estado y/o municipios) sereno (s) y próspero (s) sin señalar con fundamentos ‘cómo’ (con qué, de qué manera) se van a realizar, la centralización (acumulación, monopolio), del poder en una sola persona, y otros más elementos (discursos, promesas y hasta sofismas) que han causado una enorme intranquilidad cien por ciento razonada entre la población, la que votará seguramente por quien sea congruente entre lo que ofrece (ética y moralmente obligado) ante la realidad y la idealidad del país, estados y /o municipios.(5) ‘re-inventar’ el universo, el hombre -copia fiel del ser creador que le otorgó la existencia-, participa del orden que en el Creador lo es total, es ‘Creador’ con mayúscula, y en el hombre lo es con minúscula, ‘creador’, pero que tiene capacidad de asomarse al mundo creado, el que no conocemos ordinaria o generalmente, pero que al abrir una ventana, producto de ese orden, es capaza de asomarse al propio universo (Dios mismo en esencia, porque ‘todo’ es Dios, nada puede sustraerse a su existencia), y, atrapando un poco de ese universo, aquí en la tierra inventar universo para disfrute de él y de todos, el universo de la creación artística: la música, el teatro, la pintura, la escultura, la arquitectura, la danza y la literatura actuando en favor del hombre que, más allá de los conflictos terrenales, como los de las próximas elecciones, nos permiten vivir en un universo creado por el hombre mismo, en un universo lleno de todos los placeres auditivos, oculares, espaciales y sensoriales que el mundo real, muchas veces no nos otorga; (6) ‘re-probar’ lo nunca aprobado, es decir, no caer en el garlito de que nos den, en todos los órdenes de la vida, un ‘si’, cuando el sentido común nos dice que debe ser un ‘no’, definitivo; (7) ‘re-petir’ hasta el cansancio: ‘no siempre puedes cambiar el mundo, pero siempre puedes cambiar tu actitud, y cuando cambias tu actitud, cambias al mundo, porque el mundo eres tú y todos nosotros’; (8)‘re-negociar’, no siempre tenemos la razón, la prudencia nos señala que debemos, más que hablar, escuchar, así aprenderemos más de los demás, y el aceptar lo ajeno razonadamente nos hace crecer más en lo humano, un refrán nos dice ‘si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él’, es decir, negocia con tu prójimo, con tu rival, con quien no estás de acuerdo pues puede hacerte daño si no lo atiendes, sabemos que ‘no hay enemigo pequeño’; (9) ‘re-mi-fa-sol-la sí-do’, cantar siempre a la vida, vida que es don gratuito, lo más valioso que tenemos y por lo mismo tenemos que cuidarla, lo mejor es cantarle siempre a la vida, la que pese a todo, es vida, es de cada uno y hay que vivirla alegres, pues vida solo hay una y, qué lástima, vivirla amargados, apesadumbrados, derrotados, no, ‘a la vida hay que cantarle siempre, hasta que se nos acabe esa vida’; (10)‘re-generar’ una generación nueva: el cambio hacia un mundo mejor debe proceder de nosotros los adultos, quienes estamos obligados conscientemente a provocar una generación nueva, ayudada por puntos, como los nueve anteriores a este que escribo; de esta manera estaremos en la posibilidad de crear esa ‘raza cósmica’ que señalaba José Vasconcelos para hacernos comprender al hombre –nosotros-, en el universo, flotando, en torno al mundo que, desde arriba siempre dominaremos. Continuaré con otro trabajo sobre la historia de Irapuato. Espero críticas constructivas sobre este trabajo.