Cuestionan programa 'Médico en tu casa'

Familiar de paciente cuestiona el programay afirmó que los primeros días fue puntual la atención, aunque reconoció que nunca se siguió un programa integral como lo anunciaron.El señor Ángel Cabrera Martínez dijo para Al Día que su padre es de la tercera edad y viven prácticamente solos ya que él debe salir a trabajar para llevarle el sustento diario.Relató que logró que fuera parte del programa que anunciaron, pero, no vio impacto alguno.Recordó que acuden a veces en días jueves a visitarlo, y después de que duraron mucho tiempo un promedio de tres meses sin visita alguna, acudió a preguntar sobre el programa.Indicó que personal del Centro de Salud, le confirmó que no tienen los elementos para dar continuidad y que en ese momento no contaban con camioneta, ni con los medicamentos a suministrar a los pacientes.Asimismo, dijo que en varias de las ocasiones enviaron a un médico pasante o en su lugar a un dentista que difícilmente cumplirá con el propósito del programa inicial.Lamentó que no se cumpla con los criterios que debe llevar un servicio integral como se los dijeron al principio, que contaría con atención de psicología, trabajo social, nutriólogo y médico.Por su parte, el doctor Carlos Cardona, director del Centro de Saludreconoció que el programaes un módulo integral.Explicó que regularmente acude el médico, dentista y enfermera, sin embargo, el dentista o médico acude a veces sólo cuando se hace el censo de pacientes, cuando se hace el registro.Indicó que ya luego en las consultas posteriores, acude solamente el médico.Dijo que en caso de acudir el dentista no va a dar consulta, ya que eso sólo lo hace la doctora encargada, pero sí puede ir a llevar alguna referencia o medicina.