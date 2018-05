Asegura Clemente Villalpando sentirse inseguro

"No me siento seguro, como cualquier otro ciudadano; no en calidad de candidato, en mi calidad de ciudadano me siento inseguro en León".



"Debemos ser congruentes, más los que ganan un salario del erario público, tienen que ser conscientes de que los ciudadanos de a pie no tenemos ninguna protección y tenemos que ser todos iguales".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Clemente Villalpando, candidato a la Presidencia Municipal de León por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó sentirse inseguro en la ciudad, pero dijo que no por eso dejará de trabajar para lograr la tranquilidad entre los leoneses.A pesar de la inseguridad, el candidato declaró que continúa trabajando sólo con su equipo de campaña, sin ningún dispositivo de seguridad, ya que no considera justo hacer uso de éstos.Agregó que no considera que contar con apoyo de seguridad sea lo más adecuado, porquePor este motivo realizó un llamado a todos los aspirantes a un cargo político a ser congruentes, a andar en la calle con los riesgos que todos los ciudadanos corren y a trabajar para que todos los ciudadanos tengan seguridad.Por último, dijo que 'más allá de los Apaseos o Celaya', todo el estado se encuentra colapsado por la inseguridad,