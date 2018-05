La Olla: Debate sin debate

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La conclusión del primer debate de candidatos a la gubernatura es que todos quedaron a deber.El ganador debe ser siempre el ciudadano que pueda contrastar perfiles y propuestas, sin duda que en algo sirvió este debate para conocerlos, aunque para muchos quedaron más dudas que certezas.El formato fue acartonado, poco flexible para el toma y daca de ideas, algunas preguntas vagas y confusas, pero, lo que más preocupa, es la falta de claridad que mostraron los candidatos para exponer sus planteamientos y convencernos a todos de por qué y para qué diantres quieren ser gobernadores.Al candidato con amplia ventaja, Diego Sinhué Rodríguez, de PAN-PRD-MC, se le notó nervioso. Se enfocó en algunas propuestas pero le faltó ser más claro. Por momentos fue repetitivo. Que será el Gobernador más transparente de México, que todo en caja de cristal, que incluyente, que el que la hace la pague, que restituir el tejido social, esas y otras frases de cajón que a estas alturas nos dicen poco.Debió aguantar candela a lo que era evidente, las críticas por la imparable ola violenta en Guanajuato. Su papel era el de convencer de que puede hacer frente a esa crisis, que tiene capacidad y liderazgo. Es evidente que exponer ideas en un minuto o menos es todo un reto, pero para ello deben de prepararse.Diego planteó lo que ha dicho en su campaña: Instalar un Consejo Estatal de Seguridad Pública (con participación de los 46 alcaldes, todos los niveles de gobierno, poderes y sociedad civil), crear una Policía de Gestión, fortalecer a las policías municipales, ampliar la capacidad de la procuración de justicia, y lanzar la campaña más importante que se tengan memoria para prevenir las adicciones.Anunció una tercera nueva Secretaría (antes fueron las de Medio Ambiente y la de Infraestructura y Movilidad), la de Migrantes, comunidad a la que fue el único que se dirigió.Ricardo Sheffield fue natural en su estilo relajado, dicharachero, con más tablas para el debate; se concentró en los ataques a Miguel Márquez, a Diego Sinhué, en lo conveniente que sería para Guanajuato su relación con Andrés Manuel López Obrador quien se perfila para ser Presidente.Pero también le faltó exponer propuestas concretas sobre la diferencia que haría de llegar al Gobierno.Parado a un lado de Diego, hizo caras y gestos cuando el panista hablaba, y éste no lo volteó a ver. Su estrategia fue la de machacar en el riesgo de la continuidad, el de Diego como ‘tapadera’ de Márquez. Utiliza el mote de “el joven Diego” y lo busca presentar como un político que le queda grande la silla.Dice que él será el responsable directo de la seguridad, que todas las mañanas se reunirá con su gabinete para revisar las acciones y que se coordinará con la Guardia Nacional que promueva AMLO. Que tendrá un efectivo C5i y licitará cada seis meses la tecnología contra el crimen que se necesite. Habló de ampliar la cobertura en educación media superior y superior donde Guanajuato está rezagado.El priísta Gerardo Sánchez García se notó que ensayó, pues fue menos ‘plano’ que lo que acostumbra, pero no transmitió liderazgo, enumeró cifras y más cifras para dejar en claro lo que ya sabemos, que la ola delictiva está imparable. Repitió su frase de “yo sí tengo pantalones” y se quedó corto en las propuestas.Entre lo que ofreció lo que dejó fue una gran duda: desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y crear un Comisionado Estatal de Seguridad que para que haya participación social. Falta lo explique y convenza que eso sirve.El candidato Verde, Felipe Arturo Camarena García, pareció el más congruente a su campaña, sin poses forzadas, y queriendo comunicarse con los ciudadanos que seguían el debate. Sin embargo no alcanzó tampoco a mostrar en qué se traduce la experiencia, el orden, el gobierno diferente, que tanto presume.Se le reconoce el privilegiar lo propositivo, pero llama la atención lo blandito que fue con los 27 años de gobiernos panistas, con Miguel Márquez y con Diego Sinhué, a quienes quiere arrebatarles el poder.Bertha Solórzano Lujano, de Nueva Alianza, formal, seria, intentó proyectar confianza, pero su mensaje fueron sólo conceptos generales de buenas intenciones, como el combatir la inseguridad de raíz con educación, arte, empleo, readaptación social de los internos, pero sin aterrizar los programas.Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, se trató de “un debate acartonado, con respuestas evasivas por los candidatos, con la moda de decir que el otro miente (lo que hace que los ciudadanos no sepamos a cuál creerle), pero sobre todo hizo falta mayor participación ciudadana”.El próximo debate es precisamente el que está convocado por el CCEL y la Coparmex León para el 28 de mayo en la que esperan, agrega José Arturo, se privilegien propuestas claras y no descalificaciones.Los organizadores del debate ya abrieron una convocatoria para que los ciudadanos seleccionen una de las 30 preguntas que están en el listado, suban un video a redes sociales, copien el link y llenen el formulario de datos, de las preguntas más votadas los videos podrán ser vistos durante el debate. También habrá un panel de especialistas y de universitarios para poner a prueba a los candidatos.Habrá otro organizado por el IEEG -en su sede- para el 10 de junio. El presidente Mauricio Guzmán Yáñez, y el Consejo todito, tienen oportunidad de perfeccionar el ejercicio. Que sea para bien...La campaña a la Alcaldía de León falta que ‘tome calor’, pero los candidatos sí están proponiendo.El alcalde con licencia, Héctor López Santillana, no afloja el paso y mantiene actividad diaria. Hasta el pasado viernes había presentado 18 diferentes propuestas estructuradas de manera formal, un plan sí tiene, pero su campaña debe de responder no sólo a lo que quiere hacer sino también a lo que no hizo.Entre las propuestas están: el plan “caza talentos”, con la que pretenden desarrollar la red León-emprendedor para respaldar a 5 mil emprendedores locales; el de León “compacto y vertical” que promueva la construcción de viviendas en especios urbanos con servicios; la de “Muévete por León” que es construir 33.5 kilómetros de nuevas vialidades primarias; el rescate de Villas de San Juan. Además de cinco grupos de policía especializada para distintos delitos, inteligencia, tecnología, etc.El candidato Verde, Sergio Contreras, como se advirtió de inicio, está dispuesto a dar la batalla. Ya acusó a Héctor de piratearle propuestas como la de “Ruta Segura”, la cual como regidor insistió que se incluyera en el Programa de Gobierno 2015-2018, pero de la que no se registraron avances. Se trata de priorizar recorridos inseguros y transformarlos con alumbrado público, áreas verdes, vigilancia, y más.Plantea regresar la gratuidad a adultos mayores en el transporte, desaparecer la Dirección de Agenda y Eventos para tener ahorros, y crear un Banco de Tiempo para que los ciudadanos aporten trabajo a favor de su ciudad.El priísta Clemente Villalpando sigue contracorriente del poco reconocimiento de su nombre, y el bajo rainting que hoy la “marca PRI”, ha dado de que hablar por disfrazarse de Batman para visitar el Hospital Pediátrico el Día del Niño y vestirse de charro y llevar serenata a las mamás en su Día.En sus giras y redes sociales, como en su canal de YouTube, presenta propuestas interesantes como son: Tren Interurbano de cercanías; promover el uso de eco-bicis; la dignificación de los policías y sus familias: tener el Administrador de Ciudad; el Observatorio de Seguridad yViolencia; crear tres oficinas internacionales (Europa, Estados Unidos y en Asia) para atraer inversiones; apoyo al autoempleo, etc.El científico Daniel Malacara, de Movimiento Ciudadano, también está metido en la campaña. Se enfrentó a la Dirección de Movilidad que ordenó que le taparan su frase “para abajo al pasaje”, de la propaganda que colocó en las estaciones del Sistema Integrado de Transporte. Asegura que se pueda abaratar la tarifa ahorrando en costumbre al instalar la primer refinadora de biodiesel en el País.Propone drones como herramienta para la seguridad y una aplicación en los celulares para que cualquier ciudadano pueda reportar de manera sencilla y en tiempo real a las autoridades, amigos, familiares o vecinos, hechos presumibles de delito, y la reacción sea más rápida y efectiva. El uso de la ciencia y la tecnología para mejorar los servicios públicos del Gobierno es todo un tema por explorar.Ernesto Oviedo, candidato de Morena-PT-PES, promueve que donará la mitad de sueldo para becas, y Lupita Torres Rea, del PRD, se pronunció en la semana por capacitación y créditos para mujeres, un albergue para mujeres víctimas de violencia y un programa de guarderías y estancias infantiles.Falta verlos en los debates, uno del IEEG programado para el 4 de junio y otro del Consejo Coordinador Empresarial el día 7 de junio.Los presidenciables pisaron el terruño y se notó el ánimo entre el que se ve ganador, y el que batalla para intentar ponerse en el juego.José Antonio Meade visitó el lunes Silao donde atendió a medios, en Irapuato se reunió con militantes en el Inforum, Celaya donde visitó brevemente al obispo Benjamín Castillo Plascencia y con alrededor de 300 empresarios y cerró en León con otro evento masivo en la colonia Las Joyas.En resumen, el sentimiento es que su campaña no prende, no emociona y arrastra como una losa la piedra de la mala fama del PRI. Por ejemplo, en la comida organizada por el panista Javier Usabiaga Arroyo con empresarios de todo el estado y de todos los partidos, si bien al escucharlo refrendaron que es el más capacitado para dirigir el País, no entienden por qué no se deslinda tajantemente del presidente Enrique Peña Nieto, quien cuenta con ínfimos niveles de aprobación y por qué no condena la corrupción galopante en este sexenio.Algunas de las preguntas de los empresarios fueron en ese sentido, la más directa fue ¿por qué ahora sí creerles?, y aunque Meade contestó, a pocos logró emocionarlos.Por otro lado el candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, López Obrador, llegó el martes en la tarde a San Luis de la Paz y San Miguel de Allende y el miércoles recorrió Acámbaro, Salamanca y Celaya. En las ciudades llenó las plazas y la emoción de sus seguidores era evidente.Es cierto que en el ‘bastión panista’ no se acostumbraba que tuviera una buena respuesta. También lo es que se trata de mítines a modo para sus fieles seguidores y que eso no representa el pulso más real que se puede tener sobre la penetración de algún candidato, pero de que crece en Guanajuato, sin duda.Pero AMLO no ha pisado Guanajuato para entrevistarse con medios de comunicación ni tener acercamientos con organismos de la sociedad civil, empresariales, universitarios, sólo con los suyos.No será la última visita de Andrés, preparan un gran cierre para junio en la ciudad zapatera, León. Y antes ya tiene fecha para pisar el 31 de mayo Uriangato, y el 1 de junio Valle de Santiago y Guanajuato.La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, hará campaña de calle este miércoles en León y en Guanajuato Capital. Y también regresará la jefa de campaña, Tatiana Clouthier, el 6 y 7 de junio.El que no ha regresado desde el domingo 1 de abril que abrió campaña presidencial en el estadio Miguel Alemán de Celaya, es el panista Ricardo Anaya. Pero dice el candidato a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez, que ya no tarda en pisar León y venir a prometer el Tren Inteurbano del Bajío.P.D: El agarrón por el segundo lugar para el Senado se va a poner ‘color de hormiga’ entre la priísta Azul Etcheverry y la “morenista” Malú Mícher. El debate del viernes con ¡10 participantes! no permitió el intercambio directo de planteamientos entre ambas, pero ‘se rasparon’. Malú acusando a Azul de defender al Alcalde agresor de la reportera Karla Silva, en Silao, y no a la víctima, y Azul reviviendo cuando en 2010 Malú expresó que en Miss Universo “las mujeres se exhiben como reses”. Atentos.