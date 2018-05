Lecciones de candidata renunciante

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Apoco hasta sin querer la aspirante independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, nos dio lecciones de lo que se debe o no hacer.Su renuncia, en plena campaña, fue presentada en Televisa, programa especial, cuando la realidad y formalidad obligaba a hacerlo ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que fue quien la aprobó en calidad de aspirante.¿Pudo más su ego que el común de los sentidos?, nos preguntamos con el máximo respeto.Respecto al tiempo la aspirante obsequió la enseñanza de que no conviene desatender a Cronos.Si ella hubiese decidido proceder a la dimisión antes de la impresión de las boletas electorales, no que se hubiera ahorrado tinta, (futileza, habrá quien lo crea), sino que su nombre no estaría, como va a aparecer en las papeletas con la entendible consecuencia que ese voto no va a contar.¡Será nulo!Al dimitir en Tercer Grado, Margarita pronunció en varias ocasiones la palabra “polarizacíón” refiriéndose a la campaña.Como tal expresión puede llavarnos incluso a la cuestión magnética, entendamos que en política se trata de dos lados. ¿Meade o Anaya? AMLO no, ya que lo descarta de antemano.La distinguida señora aclaró que a sus seguidores los dejaría en libertad ya que, precisó, “nadie es dueño de los votos” sino el o la titular. Correctísimo.Vale la pena comentar que una vez que Margarita se dio de baja formalmente en el INE, a pregunta expresa de quien en ese momento la entrevistó, se mostró dispuesta a platicar con el del PRI o el del PAN.¿La buscan para dialogar por su voto personal? No es creíble. Saben los estrategas de Meade o Anaya que ella tiene cierta influencia en quienes la respaldaron y siguieron en su aventura a grado que es probable realice una gira para darles las gracias.Margarita, como otros aspirantes por la vía libre, demostró que para que esa realidad sea efectiva urge una reforma electoral, sería, de fondo, que no resulte especie de caparazón de los organismos ya registrados.Hasta hoy tal figura se advierte como para darle sabor al caldo y más cuando se aprobó la concurrencia de El Bronco, con un designio manifiesto.Para cualquier aspirante independiente reunir casi 900 mil firmas de ciudadanos no afiliados a partido alguno es una hazaña o temeridad, porque o se hace trampa o se muere la aspiración en ese intento.A efecto de ir por la vía libre se requiere dinero, no poco, mucho dinero. ¿De dónde puede salir? De dos fuentes: una, los que se interesan en sacar raja; otra los bolsillos filantrópicos que en honor a la verdad en política no existen.Luego ya en la campaña, como lo aclaró doña Margarita, al independiente lo tratan a manera de pigmeo; el mismo INE lo ve o la ve chiquitos para los spots, recursos económicos y otras promociones.Todo eso que se antoja trapacería pura aunque sea “legal”, debe cambiar a normas expeditas, claras y justas si es que se busca fortalecer, pero en serio, la democracia.Finalmente apreciemos que la señora Zavala, al decir que está dispuesta a dialogar con Meade y Anaya, por separado se entiende, quedaría en evidencia que:Al acercarse al PRI buscaría una patente de corzo o sea cargo si llegara el aspirante tricolor o por lo menos facilidades a efecto de constituir otro partido o asociación política. (Que, por cierto, también da lechita).Inclinarse ella y sus seguidores por Anaya sería tanto como abrir de nuevo la puerta de ese partido. En honor a la verdad resultaría lo congruente y además, eso sí, ejemplo de valor cívico y político con lo que podría enderezar ideas y praxis de ese organismo.