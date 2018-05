Presentan avances en piano

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con canciones como Gravity Falls, Mi corazón encantado, Clocks, Rolling in the deep, Para Elisa, Somebody to love, Guadalajara y otras, los alumnos de la profesora particular de piano Marilú Anaya, dieron una muestra a sus papás de lo que han aprendido.Ofrecieron un recital demostrativo en la Galería Valle de Señora, el cual fue organizado por la misma maestra, quien tiene entre sus objetivos hacer este evento año con año y fomentar la seguridad de sus alumnos frente al público.Durante la reproducción de las piezas, entre alumno y alumno, se dieron datos curiosos sobre los pianos de cola, al igual que una presentación de cada uno de los 12 alumnos y la sinopsis de las piezas musicales a interpretar.Al finalizar el recital, se ofreció un coctel y brindis para generar convivencia.