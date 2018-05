Arranca el segundo debate presidencial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, candidato de la coalición Todos por México;, candidato de la coalición Por México al Frente y, candidato independiente, arribaron a lapara participar en el segundo debate presidencial.Meade Kuribreña llegó acompañado de su esposa, Juana Cuevas y el publicista Carlos Alazraki. A su arribo a la universidad, José Antonio Meade se dijo confiado y preparado para este debate.Fue el primer en llegar, y al saludar hizo la tradicional V de la Victoria, señal que utilizó el ex presidente Vicente Fox.La llegada de Anaya fue confirmada por el Instituto Nacional Electoral a través de su cuenta de Twitter, lo mismo que en el caso de "El Bronco".El segundo debate de los aspirantes a la presidencia de la República se realiza desde la ciudad de Tijuana, Baja California.Este encuentro, que tiene como cede la, tiene la característica de incluir a 42 personas como público, pero sólo 6 podrán hacer preguntas a los cuatro candidatos., de la coalición Juntos Haremos Historia;, de la coalición Por México al Frente;, de la coalición Todos por México y el independienteserán los participantes en este segundo debate.Los temas centrales a tratar son los derechos de los migrantes, el comercio, la inversión y la seguridad fronteriza.El tiempo oficial del encuentro es de 1 hora y 38 minutos, luego que la aspirante independienterenunciara a su candidatura el pasado miércoles.En los primeros minutos del segundo debate presidencial, enfocado al tema de México en el Mundo, los cuatro candidatos coincidieron en que el presidente Donald Trump ha ofendido a México con sus polémicos dichos.Ante ello, el candidato independiente "", dijo que "" al presidente Trump y hablarle directo para que entienda. "Yo me le voy aponer enfrente para hablar y negociar" en el TLC. Incluso se dijo dispuesto a expropiar firmas como Banamex.Señaló que compararnos con los animales es algo que nos molesta, "pero aveces los humanos hacen más daño con el veneno de su boca". A la pregunta de uno de los ciudadanos del público, propuso ver hacia otros mercados, como Asia, India, Corea, Japón y Sudamérica.López Obrador recordó quedice que el gobierno de México es corrupto. "", señaló, pero dijo que no permitirá que lo diga un gobierno extranjero.Ricardo Anaya dijo que no va a permitir agresiones y que él tiene las mejores propuestas para recuperar el lugar de México en el mundo.Por su parte,afirmó que "tenemos que hablar de respeto; hace 4 días nos volvió a insultar el presidente Trump, en mi gobierno no voy a permitir que se nos vuelva a insultar jamás".¿Cómo aumentar el salario mínimo en nuestro país?Al llegar al tema de inversiones, Ricardo Anaya le dijo a López Obrador que cuando este fue jefe de Gobierno la inversión se cayó.Para "El Bronco" no debe de existir el salario mínimo y este debe de ser de 335 pesos. Además de que hay que proteger el campo mexicano para potenciarlo y hay que liberar el tema de la economía exterior y potenciar la economía bajando impuestos.Meade dijo que se debe potenciar la inversión en el sur y mantener el libre comercio para mantener el crecimiento del país."Voy a cuidar mi cartera”, fue la frase que utilizó, candidato presidencial por la coalición Morena-PES-PT, cuando en el segundo debate presidencial, abanderado del PAN-PRD-MC, se le acercó en una de sus participaciones.Esto al momento que el panista confrontaba al tabasqueño sobre que en su administración como jefe de gobierno de la Ciudad de México había caído la inversión,, sostuvo el tabasqueño y abrazó su cartera. Minutos después, en la réplica a Ricardo Anaya, López Obrador calificó al panista como mentiroso, y sostuvo que el nuevo líder del ex líder del PAN se llama: "" y sacó una portada de un libro.Anaya atacó aal decirle que dice disparates respecto a construir vías férreas en lugares donde se han subutilizado.r calificó al panista como un "demagogo canallita".Meade puso distancia y dijo que el demagogo es él () y Ricardo, pues "no somos iguales". "", declaró.El priísta también acusó ade ser secuestradora y estar libre por una falla en la policía. "Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia", le reprocha al referirse a la candidatura de Salgado.Anaya propuso en este cuestionamiento que estaría dispuesto de abrir un debate en el país, pues legalizar una droga no va a resolver la violencia, considera.