Sujetos disparan a domicilio de candidato de Morena en Nuevo León

La coalición, que conforman, ely el, denunció que su candidato por el distrito local 26,, sufrió un atentado a balazos en su propio domicilio, aunque no hubo personas lesionadas y el aspirante no estaba en el domicilio; pero el ataque pudo ser de consecuencias fatales, pues la familia del aspirante acababa de descender de un vehículo.El ataque fue perpetrado por hombres que viajaban en tres camionetas, alrededor de las 21:30 horas del 18 de mayo, poco después que la esposa del candidato, en compañía de sus tres hijos, entró a su casa, ubicada en la comunidad El Cercado unos 30 kilómetros al sur dey los integrantes de la dirección estatal del Partido del Trabajo, Gerardo García Maldonado y Sergio Arellano Balderas, denunciaron que el hecho puso en riesgo la vida de la familia del candidato, pues uno de los balazos perforó el cristal de la puerta izquierda de la camioneta que habían usado su esposa e hijos.Los integrantes de la coalición, señalaron que el hecho tiene una clara connotación política y obedece al gran crecimiento y expectativas de triunfo que ha generado en diputaciones y alcaldías, el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador en el sur del estado, además de que Gamaliel Valdez ha seguido una trayectoria limpia, como legislador, servidor público en el gobierno estatal y maestro normalista, sin enemigos de ningún tipo.El aspirante declaró que la situación ha ido escalando pues durante la etapa de precampaña, alguien dañó la defensa de su camioneta, pero no lo denunció pues pensó pudo tratarse de un acto de vandalismo; pero hace días destruyeron lonas de propaganda y las pintarrajearon con palabras ofensivas y dibujos vulgares.Arellano expresó que lamentablemente hoy enestá dándose una situación de persecución, hostigamiento y asesinatos políticos, por lo cual es necesario evitar que Nuevo León contribuya a incrementar la cifra de 47 muertes relacionadas con el actual proceso electoral que culminará el primero de julio con la renovación de la presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, además de nueve gubernaturas, ayuntamientos y legislaturas locales.La coalición presentó la denuncia correspondiente, ante lay en la delegación estatal de la PGR, a fin de que se investiguen los hechos y se proceda contra los responsables. Asimismo, se planteará ante la Comisión Estatal Electoral, solicite al gobierno del estado, seguridad para que Gamaliel Valdez pueda realizar su campaña política., recordó que en agosto de 2010, el municipio de Santiago, ya vivió situaciones de extrema violencia, cuando el entonces alcalde, Edelmiro Cavazos, fue sacado de su casa y privado de la vida por un grupo de la delincuencia organizada.Declaró que durante el actual proceso en Nuevo León, varios candidatos de municipios del sur del estado, han denunciado persecución y hostigamiento de personas que viajan en vehículos sin placas, y son víctimas de destrucción masiva de propaganda. Tan sólo en la comunidad de Los Fierros en el municipio de Santiago, fueron destruidas 85 lonas, lo que además del daño económico, implica una afectación en el retraso de los tiempos para el posicionamiento de sus candidatos.