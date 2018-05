Él es Trevor Engelson, el ex marido de Meghan Markle

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La ahora ex actriz Meghan Markle y el hijo de Diana de Gales han comenzado su vida de casados, luego de tener la boda del año, pero lo que no todos saben es que Meghan ya había estado casada, y con alguien también relacionado con el medio del espectáculo.Recuerdan que en el altar el príncipe le dijo a Meghan que era 'tan afortunado'?, pues el que no es precisamente el hombre 'más afortunado del mundo' en este momentoAsí se llama el productor de cine con el que Meghan tuvo su primer matrimonio, con una fiesta que duró varios días, como relata AhoraMismo.; se casaron 5 meses antes de que el hermano del Príncipe Harry, Guillermo, se casara con Kate Middleton.Al parecer la parejaPero serían precisamente sus carreras, las que se interpusieron entre Meghan y él, pues mientras uno estaba en Los Ángeles haciendo películas, otro estaba a 5 horas de vuelo de distancia.Ya se sabe cómo terminó la historia, un final que, después de todo, está siendo feliz... al menos para la suertuda morena.