Se casaron el mismo día que la realeza, ¡y la Embajada les organiza la boda!

En una ceremonia discreta, una pareja boliviana contrajo nupcias el mismo día que el príncipe Enrique y Meghan Markle, luego de ganar el concurso lanzado por la Embajada británica,A 3 mil 600 metros sobre el nivel del mar, en medio de montañas y jardines y con la canción Thinking out Loud de Ed Sheeran, de fondo, Fernando Rocha y Marian Bohorquez bailaron mientras se susurraban al oído el amor que sentían el uno por el otro ante la mirada de Christopher Banahan, encargado de Negocios de la Embajada británica en La Paz, y Anne Thornton, esposa del embajador británico.“Es un honor casarnos el mismo día que ellos (Enrique y Meghan)... porque en este momento entendemos el amor que ellos sienten”, dijo Bohorquez, una arquitecta que nunca soñó que su boda recibiera la atención de la prensa y la embajada británica, a The Associated Press.Pero la fecha que eligió con su novio coincidió con la boda real y fueron elegidos entre varios candidatos para participar en el brindis que organizó la Embajada., y después de casarse por lo religioso posaron ante las cámaras en las gradas de piedra de la casa del embajador, delante de la bandera británica., dijo jocosamente Banahan.La pareja también compartió un pastel de limón adornado con flores, parecido al que Meghan Markle eligió.Banahan explicó que el plato de porcelana forma parte de la colección real con motivo de la boda de Enrique y Meghan.En la Embajada los miembros de la comunidad británica, a tempranas horas del sábado en Bolivia,