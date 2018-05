Venezuela inicia elecciones con escasa asistencia

Con escasa asistencia de votantes a los centros electorales se desarrolla el domingo los comicios presidenciales en los que el mandatarioy social que golpea al país petrolero y cuestionamientos locales e internacionales.En medio de la jornada surgieron varias denuncias sobre la instalación de puntos oficialistas para control de votantes cerca de algunos centros electorales yLa presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, calificó el proceso como “muy positivo”, y desestimó las denuncias sobre supuestas irregularidades. “Nada en comparación con otros procesos”, dijoMás de 2 millones de venezolanos han abandonado su país en años recientes en busca de una vida mejor en el extranjero, mientras que quienes permanecen deben padecer el estar horas en fila paraAunque las encuestas muestran que la mayoría de loshacia la autoridad electoral, la cual es controlada por partidarios del gobierno.afirmó el mandatario, vestido con camisa roja,Maduro acusó a Estados Unidos de promover una “campaña feroz” para

“Al mundo le digo, respete”, expresó el gobernante desestimando los anuncios de más de una veintena de gobiernos de que no reconocerán los resultados. “No se puede seguir jugando desde gobiernos irresponsables de la derecha oligárquica y corrupta de América Latina a presionar a Venezuela, a aislar a Venezuela”, una acción que consideró como “criminal”.

Maduro adelantó que de resultar vencedor emprenderá un “gobierno de unidad nacional”,, pero no ofreció detalles.Pasadas las 6 de la mañana, los centros electorales iniciaron el proceso de apertura de la votación, que se extenderá por unas doce horas o mientras queden votantes en las instalaciones. En total,Al ritmo de una diana militar y, los seguidores del gobierno iniciaron al amanecer el recorrido hacia los centros de votación.A pesar de los llamados a votar hechos por el oficialismo, en un recorrido que realizó la AP por algunas instalaciones de votación del este de la capital,, situación que dista mucho de anteriores consultas presidenciales cuando desde el amanecer miles de personas se aglomeraban en los centros para sufragar.“Algo está pasando. En los años que he votado nunca había visto algo como esto. No está votando nadie”, confesó sorprendida María Arnal, ama de casa de 57 años, al relatar que en las elecciones del 2013, en las que ganó Maduro,Arnal atribuyó la escasa concurrencia al desánimo que siente la gente por la crisis. “No se consigue nada para comer ni medicinas y todo está demasiado caro”, agregó.La coalición opositora estima que hasta cerca del mediodía solo, indicó el vocero de la alianza, diputado José Manuel Olivares.“Tenemos una excelente afluencia en la mayoría de los centros del país”, afirmó por su parte el ministro de Comunicación y jefe del comando de campaña oficialista, Jorge Rodríguez, al anunciar a la prensa que más de dos millones yRodríguez consideró el eventoA pesar de que las autoridades prohibieron la instalación de puntos de los partidos cerca de los centros de votación, The Associated Press constató que frente al centro de“carnet de la patria” de los votantes, y hacer que algunos electores firmaran una lista del Partido Socialista Unidos de Venezuela.“Allá en el centro de votación nos dicen que vayan a escanear el carnet”, indicó Yésica Vargas, unPese a la difícil situación que padecen los venezolanos, Vargas dijo que “esperamos que pase algo bueno” luego de las elecciones.confesó que debió pasar por el punto de control oficialista porque se lo exigen en su comunidad.Tras votar en la ciudad central de Barquisimeto, el candidato independiente Henri Falcón, quien es el principal contendiente de Maduro, denunció que hay unacon la instalación de puntos de control oficialistas cerca de los centros electorales, con lo que aseguró que se “desconocen”Al respecto, el diputado Olivares dijo quede los centros electorales del país fueron instalados “puntos rojos”.Organizaciones locales de defensa dely otros planes estatales para conseguir votos, pero las autoridades han desestimado las denuncias.El principal rival de Maduro, el candidato independiente Henri Falcón, ha enfrentado el doble desafío deal que convocó la principal coalición opositora.Calificando a Maduro como el “candidato del hambre”, Falcón ha hecho campaña con la promesa de dolarizar los salarios _ pulverizados por una inflación del 13.776%, según estimaciones de congresistas opositores _,imperio” estadounidense.En la contienda presidencial también está el pastor evangélicoAlrededor del 80% de los venezolanos creen que Maduro ha realizado un mal trabajo,que está seguro de que irá a votar, de acuerdo con una reciente encuesta de la firma Datanalisis.La elección ha generado críticas debido a que prohibieron a varios de los rivales más populares de Maduro a competir en los comicios, además de que otros fueron forzados a exiliarse.Además,, lo cual inclina la balanza aún más a favor de Maduro.Casi 75% de la gente dijo que han recibido cajas con alimentos subsidiados por el gobierno en losque serán recompensados por sus votos.

“Esta no es una elección competitiva ni democrática, y los resultados pueden no reflejar la preferencia y decisión de los electores”, dijo Luis Vicente León, presidente de Datanalisis.

Sin embargo, algunos cuestionanJavier Corrales, un experto en Venezuela del Colegio Amherst, dijo quey aprobar legislaciones que quitaron los límites a la reelección presidencial, lo cual fortaleció aún más a Chávez.