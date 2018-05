Recuerdos de Reina tras 40 años

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, el rostro bello de la entonces Reina de la Ciudad,, como se le conoce cariñosamente,ya que, como amuleto de buena suerte, ayudó con su presencia a ubicar a la sección en la preferencia de nuestros lectores., la ex reina de belleza e importante socialité nos ayuda a hacer un recuento de la, de la cual forma parte importante, como todos nuestros lectores.Fue un honor y una experiencia maravillosa, ya que este medio ocupa uno de los puestos más importantes de comunicación en todos los ámbitos sociales, culturales, políticos y de importantes noticias que suceden el mundo, ya que en ese entonces este era y sigue siendo un excelente medio de comunicación a nivel regional en el que siguen actualizándose para mantenernos informados de todo lo que acontece”.Creo que es un periódico que desde su inicio siempre ha estado a la vanguardia en todos los ámbitos y aunque existen las redes sociales siguen siendo de gran importancia para nosotros los guanajuatenses. De verdad los felicito por su enorme trayectoria.Claro que sí, siempre me ha interesado estar bien informada de lo que acontece en el mundo y en nuestra ciudad, porque este ha sido y será siempre un excelente medio, así es que esa costumbre, aún prevalece.Creo que es muy importante el papel que tienen pues es el medio encargado de transmitir y hacer llegar el contenido de la comunicación a nuestros ciudadanos, Siempre han sido capaz de generar una audiencia honesta para que los mensajes lleguen objetivamente.Lo recuerdo como una gran experiencia ya que de joven siempre tienes la ilusión de ser Reina de la Ciudad y el ser invitada fue un honor para mí, con una coronación maravillosa en la que participó la inolvidable cantante Gloria Gaynor.Fue una invitación hecha en ese entonces por el presidente de junta de administración civil Roberto Plasencia Saldaña y el Gobernador del Estado, Luis H. Ducoing.Dentro de la labor, tenía el honor de ser representante en el ámbito social al igual que participar en actividades de servicio social para ayudar a la gente que más lo necesitaba como asilos de ancianos, la cabalgata de reyes magos, visitar hospitales y donar despensas a comunidades cercanas. Representé a Guanajuato en San Diego, California y tuve el honor de recibir a los reyes de España en su visita a nuestro estado.Sí, tuve dos princesas, fueron mi gran amiga Lorena de Alba y mi hermana Constanza Sánchez.Mi familia la conforman dos seres extraordinarios a los que quiero y respeto inmensamente: Alfonso Sánchez López y Lilian Romo de Sánchez; mis hermanos Alfonso (+), Antonio, Constanza y Liliana Sánchez; mis adoradas hijas Ximena y Eleonora, mi querido yerno Luis y la alegría de mi vida, mi nieta Luisa.Sin duda, mi familia, es el pilar fundamental en mi vida.La belleza física es importante, pero considero que aún lo es más el ser una persona honesta, respetuosa hacia los demás, íntegra, con valores y principios morales.LS: Sí, la igualdad de género es importante. Los derechos de millones de hombres y mujeres a la educación, la salud, la identidad, el trabajo, la participación política y a no ser agredidos dependen de esto. Y, por encima de todo, el derecho a vivir.Bendecida por la familia que tengo, mis hijas y ahora poder disfrutar de mi nieta Luisa.Me encantaría que en el mundo no hubiera carencias y todos tuviéramos la oportunidad de tener los bienes y recursos necesarios para llevar una vida digna con paz y armonía, desgraciadamente a veces no suele ser así y me parece muy injusto, pero creo que mejorando la educación, motivando y ayudando a la gente en nuestro país, podemos lograr un bienestar social.Creo que hace 40 años fui muy feliz y cada etapa la he disfrutado plenamente.Al pasar de los años he descubierto que estoy en la mejor etapa de mi vida porque tengo paz, seguridad, madurez y he aprendido de mis errores lo que ha hecho que lo que estoy viviendo ahora me haga sentir una mujer plena y agradecida con la vida.Desgraciadamente lo que me ha tocado vivir me ha hecho que ya no crea más en la política.Espero en verdad que los políticos se concienticen de la situación en la que estamos viviendo y hagan de México un mejor país, tenemos todos los recursos para lograrlo.Sé que existen muchos obstáculos en la política y a veces no tienes la oportunidad de hacer lo que realmente es tu intención.Si estuviera en la política lo más importante para mí sería ser fiel a mis ideales y principios.Sólo me queda agradecer infinitamente al periódico am por haberme brindado la oportunidad de esta entrevista, así como hace 40 años lo hizo, cuando fui Reina de León y quiero felicitarlos por su enorme y asertiva trayectoria.