Aprueban empresa a nombre de Secretario de Seguridad

aprobó la autorización de una empresa de seguridad privada a nombre del secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González.El dictamen fue expuesto por el presidente de la, y aprobado por mayoría panista, sin que ninguna fracción lo cuestionara.“Referente a la conformidad municipal otorgada a la empresa que ofrece servicio de seguridad privada en el municipio de Celaya, siendo una persona física denominada Juan José González González”, expresó el regidor.Se trata del dictamen STVYPC-171/2018, el cual fue mencionado por el propio presidente, que quedó en el lugar deMás tarde, el gobierno municipal dejó ver que el Ayuntamiento había cometido un error al aprobar dicho dictamen, toda vez que señaló que el secretario no tiene nada que ver con dicha empresa.A través de un comunicado el Municipio dio a conocer el nombre del representante legal de la empresa autorizada.“En la solicitud de renovación para la empresa Security Elite K9 (MC/DGPM/P.A.-E.S.P./104/2018) dirigida por la dirección de Policía Municipal a la Comisión de Seguridad, Tránsito, Transporte y Protección Civil y del cual obra copia en la Secretaría de Ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se liga al C. Juan Alejandro Barrera Llanos y no al C. Juan José González González como integrante de la empresa.