Nadadora olímpica demanda encubrimiento sexual

“La demanda es a fin de responsabilizar a las personas que debían proteger a una niña de 15 años”, dijo Kukors Smith. “Necesitaba ayuda y había personas en puestos de poder que pudieron haberme ayudado”.



“Como lo expresamos a principios de este año, respetamos la valentía de Ariana Kukors en dar un paso al frente y compartir su historia”, dijo USA Swimming en un comunicado. “Hemos estado en contacto frecuente con su equipo legal en los últimos meses y seguiremos trabajando con Ariana y con ellos durante este proceso”.

La nadadora olímpicademandó el lunes a USA Swimming con el argumento de que la federación nacional de natación sabía que su ex entrenador abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad y no hizo nada por protegerla, y al contrario encubrió al entrenador.Kukors Smith afirma que Sean Hutchinson, quien comenzó a entrenarla en un club de natación cerca de Seattle, la preparó para el abuso sexual cuando tenía 13 años, comenzó a acariciarla y besarla cuando tenía 16 y participó en actividades sexuales con ella cuando tenía 17.Hutchinson rechaza las acusaciones, que surgieron a principios de año cuando Kukors Smith, actualmente de 28 años, publicó un ensayo en internet. Hutchinson, entrenador asistente en el equipo olímpico de 2008, no ha sido acusado de un crimen. La oficina de su abogado, Brad Meryhew, dijo que no comentará sobre la denuncia.El caso representa otro escándalo para USA Swimming y el mundo del deporte, que ha enfrentado acusaciones de que entrenadores y otras personas, incluyendo al ex doctor del equipo estadounidense de gimnasia Larry Nassar, aprovecharon sus puestos para abusar a los deportistas a su cargo.La federación estadounidense de natación dijo que se enteró por primera vez de las acusaciones de abuso de menores cuando Kukors Smith, campeona mundial de 2009 en la prueba de 200 metros de combinado individual, publicó su ensayo en febrero pasado.La demanda afirma que los altos mandos de USA Swimming estaban al tanto en 2005 de que Hutchinson estaba en una relación inapropiada con Kukors Smith, que en ese entonces tenía 16 años. La denuncia señala que los directivos no reportaron el caso a las autoridades ni la protegieron.