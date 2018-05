Rivales de Perú quieren a Paolo Guerrero en el Mundial

“Como tales, recurrimos al Consejo de FIFA y solicitamos amablemente que presente una solicitud urgente de clemencia pidiéndole al Consejo de FIFA que interrumpa temporalmente la sanción impuesta a Paolo Guerrero durante el Mundial de Rusia 2018, y que la suspensión reinicie al término de la participación de Perú en la competencia”, escribieron los capitanes.



“Creemos firmemente que una exención temporal sería una solución justa y meritoria”.

Los capitanes de los tres países a los que Perú se enfrentará en el Mundial firmaron una carta pidiéndole a la FIFA que encuentre la manera de que el capitán peruano— actualmente suspendido por dopaje — participe en el torneo del próximo mes.FIFPro, el sindicato de jugadores, difundió el martes una carta firmada por el capitán de Francia Hugo Lloris, el capitán de Dinamarca Simon Kjaer, y Mile Jedinak de Australia, buscando una exención temporal a la suspensión de Guerrero.arrojó positivo a una sustancia prohibida después del encuentro clasificatorio ante Argentina en octubre pasado y fue suspendido inicialmente durante 12 meses.Posteriormente la sanción se redujo a seis meses, permitiéndoles al delantero de 34 años reintegrarse con el club Flamengo de Brasil en preparación para el Mundial. Pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus iniciales en francés), por una apelación de la Agencia Mundial Antidopaje, extendió la semana pasada el castigo a 14 meses, dejando definitivamente fuera a Guerrero del primer Mundial de Perú en 36 años.En una carta dirigida a FIFA, los capitanes de Francia, Dinamarca y Australia solicitaron al Consejo de FIFA que “muestre compasión” y dijeron que “simplemente estaría mal” excluir a Guerrero basándose en los hallazgos de que el capitán peruano no intentó hacer trampa y que la sustancia no era para mejorar el rendimiento.Guerrero resultó positivo a benzoylecgonine, un metabolito de cocaína, pero los abogados argumentaron que el estimulante no mejoró su rendimiento y se consumió accidentalmente por un té contaminado.El TAS dijo que el panel aceptó esos argumentos como hechos.Creemos que en el interés de la justicia y la proporción, y tomando en cuenta las circunstancias excepcionales del asunto, Paolo — como todo el mundo está de acuerdo no hizo trampa — y debería participar con y en contra de sus colegas profesionales en el Mundial de FIFA.El presidente peruano Martín Vizcarra les ha pedido al gobierno y al embajador de Perú en Suiza que se preparen para ayudar a Guerrero en su impugnación ante la corte suprema de Suiza.Guerrero puede solicitar a los jueces federales que estudien el fallo del TAS, con sede en Suiza, que lo suspendió hasta enero.