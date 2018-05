Antes era gratis y ahora ‘cobran’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos de la colonia Palomas Marfil denunciaron que personal administrativo del campo deportivo ubicando en la zona, recientemente habilitado por gobierno del estado, está cobrando el acceso al público, presuntamente sin que se les entregue un boleto que garantice que debe realizarse dicho cobro, ya que anteriormente el acceso era gratuito.“Sé que algunas canchas cobran, pero te dan un boleto por el pago, porque la forma en que gobierno ingresa recursos a través de las contribuciones, impuestos, derechos y mejoras, éste sería un derecho, pero debería estar fiscalizado a través de un sistema, pero ahí no te entregan ni ticket, ni recibo ni nada ni con el sello de hacienda ni sabemos si será destinado para una partida”, denunció uno de los representantes de vecinos.Uno de los vecinos inconformes recalcó que los administrativos están cobrando la cantidad de 280 pesos por hora con el uso del alumbrado y 150 sin el servicio de luz, además por persona se cobra 6 pesos, pese a que supuestamente anteriormente el acceso era gratuito.“No había ningún cobro, de hecho el Centro de Impulso fue elaborado según la manifestación del gobernador (Miguel Márquez Márquez) era para impulsar la zona, pero ahora hasta la entrada la están cobrando, la entrada general, (…). El proyecto fue abierto para impulsar, pero no iba a ver ningún cobro, era gratuito para que todos los vecinos pudiéramos disponer de la zona y de repente sacaron un letrero donde anunciaba los cobros por usar el espacio”, denunció.Supuestamente la rehabilitación del campo e impulsar actividades deportivas pretendía impulsar el espacio evitando vandalismo.Además de esta situación el afectado agregó que gobierno del estado no ha resuelto el conflicto de la barda perimetral, la cual supuestamente dejó inconclusa.