Chivas no podrá comprar jugadores hasta liquidar adeudo con futbolistas

2018-05-21 16:03:09 | EL UNIVERSAL

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla confirmó la noticia después de la final del Clausura 2018.

El Universal



Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, confirmó que el equipo Chivas del Guadalajara será incapaz de comprar jugadores, si mantiene el adeudo con sus jugadores, algo que resolverá si cumple con sus obligaciones.

“En el caso específico del Guadalajara hay un adeudo registrado en Controversias y mientras no lo cubra sólo podrá hacer transferencias a otros clubes, pero no podrá adquirir a nadie”, dijo.

Manifestó que “el periodo de transferencias no es de sólo un día, este lunes se abre el sistema y el último día para hacerlas se dará en la semana del futbol, por lo que en caso de pagar podrá comprar jugadores".

Por otra parte, el dirigente dejó en claro que Lobos BUAP será el equipo 18 para la próxima temporada de la Liga MX, luego que pagó los 120 millones de pesos establecidos.

El dirigente explicó que se planea llevar a cabo un partido de “estrellas” con la Liga Mayor de Futbol (MLS) de Estados Unidos.

“Se trabaja en un proyecto con ellos y comenzamos este año con la Campeones Cup y en un futuro estará puesta la mesa para más planes, como el juego de estrellas”, externó.

Sobre el tema del ascenso de la Liga Premier al Ascenso MX, en el que el campeón Tepatitlán no tiene la certificación, indicó que es un tema que debe resolverse.

“La Segunda División deberá decirnos esta semana qué equipo es el que asciende, porque ellos tiene reglas especiales y deberán decir quién es el campeón para que entreguen toda la documentación que se requiere para jugar en el Ascenso MX, y si no cumplen no podrán participar en la categoría”, acotó.

Artículo Pizarro, en Chivas o a la Eredivisie Universal Deportes El jugador, al saber que cuenta con el apoyo del técnico y del director deportivo, se ha llenado de confianza para continuar con el Guadalajara.